Osebe iz Dolenjske

Iz koprske policijske uprave so včeraj sporočili, da jih je ob dveh ponoči poklical občan in povedal, da je v Portorožu na parkirišču slišati hrup. Kot bi nekdo vlamljal. No, pa so prišli policisti in na kraju dogajanja izsledili »osebe iz Dolenjske«. Eden od njih je nosil drog javne razsvetljave. Kandelaber. Ki so ga poprej razmontirali. Tudi orodje so našli pri teh »osebah iz Dolenjske«.