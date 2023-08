Ko ga vidiš od daleč ali pa primeš v dlan, lahko za hip celo meniš, da gre za novi iphone mini. Potem se spomniš, da Apple letos v prodajo ni poslal novega modela. Stvar podrobneje pogledaš in opaziš očitne razlike v dizajnu. Je pa telefon videti posrečen, predvsem pa zelo lepo sede v dlan tudi tistim, ki so jim današnji veliki telefoni preprosto pregromozanski. Nato obrneš napravo in na hrbtu prebereš »Asus Zenfone«. Morda se začudiš: »Asus dela telefone? Ali ne delajo oni prenosnikov?« Tako je, tudi telefone delajo. Ena od njihovih specialitet pa so ravno kompaktne naprave. Izdelali so jih že kar nekaj. Letošnji zenfone 10 je že tretji zapovrstjo, ki nagovarja to nišo. Pred tem so iskali nišo v drugih kotičkih trga.

Če sodite med poznavalce Asusovih mobilnikov, boste medtem opazili, da je novi zenfone 10 močno podoben lanski devetici. Po dimenzijah zaslona tako ali tako, saj je v tem vsa poanta. Praktično brez sprememb je tudi dizajn. So pa v paket vnesli tudi nekaj novosti. Ena od teh je prav pri zaslonu Amoled. Ta ima diagonalo 15 centimetrov (5,9 palca) in ločljivost 2400x1080 oziroma gostoto 445 pik n palec (ppi). Podpira HDR10+, je zaščiten s kvalitetnim gorilla glass victus steklom in ima najvišjo svetilnost 1000 kandel. Dokaj standardno, v resnici. Izstopa pa, da frekvenca osveževanja zaslona zmore pri desetici doseči kar 144 hercev (Hz). Običajno pri premijskih napravah govorimo o največ 120-herčni frekvenci.

Višja frekvenca omogoča še bolj gladko izkušnjo, so pa pri Asusu omenjeno frekvenco omejili zgolj na videoigre (ki to podpirajo). V običajni uporabi bo frekvenca tudi pri zenfonu 10 do 120-herčna. Odločitev tako visoke frekvence zaslona na tako majhni napravi je sicer dokaj zanimiva. Ne bi si namreč mislili, da je ta dimenzija posebej privlačna za igričarje. Kvaliteta slike na zaslonu pa je sicer všečna. Malce izkušnjo zmoti prednja kamera v zgornjem levem kotu, ki je pod steklom obdana z obročkom kovinske barve, kar žal prispeva k njeni vpadljivosti.

Izbira med Asusovim in standardnim androidom

Kvaliteta izdelave naprave je na visokem nivoju. Steklo zaslona se lepo zliva s kovinskim ohišjem. Prstni čitalec ob strani je zelo odziven. Ljubitelji žičnih slušalk bodo navdušeni nad vključitvijo ločenega vhoda za te pri vrhu naprave. Stereo zvok omogočata zvočnik pod brado naprave in zvočnik za telefonske klice pri čelu. Še najmanj premijsko se odreže plastično hrbtišče. Stekleno bi se bolj dopadlo, a ni konec sveta. Vsaj prstni odtisi ne bodo problem. Pohvaliti velja odločitev Asusa, da uporabniku ob nastavitvi naprave ponudijo na izbiro povsem standardni androidni operacijski sistem ali pa preobleko, ki je prilagojena za Asusove telefone. Gre za možnost, ki jo bodo zadržani do morebitne navlake aplikacij precej pohvalili.

Da bi vgradnja zaslona s 144-herčnim osveževanjem slike sploh imela smisel, je moral Asus v napravo vgraditi kar se da dober procesor. To so s snapdragonom 8 gen 2 tudi storili. Gre za najboljši androidni procesor na trgu ta hip. Naprava med testiranjem ni kazala nobenih težav z zmogljivostjo, je pa tolikšna moč v tako majhnem paketu neizbežno povezana s težavami odvajanja toplote. Zenfone 10 se zna med daljšimi seansami igranja zahtevnih iger močno segreti.

K tekočemu delovanju testnega modela je sicer prispevalo še zajetnih 16 GB delovnega spomina (obstajajo tudi modeli z 8 GB). To omogoča veliko hkrati odprtih aplikacij. Prostor za shranjevanje se giblje od 128 GB do 512 GB. Naprava seveda podpira tudi 5G. Pohvaliti gre še vgradnjo tehnologije wifi 7, manj pa navdušuje zgolj USB-C 2.0 vhod. Baterija je velika za te dimenzije, s kapaciteto 4300 miliamperskih ur (mAh). Polnjenje prek žice je možno z močjo 30 vatov (W). Brezžično polnjenje je 15-vatno. Vse skupaj zaokroža še odpornost na vodo in prah po standardu IP68. To pomeni, da naprava preživi potop na globino 1,5 metra do 30 minut.

Kamera brez teleobjektiva

Kar se tiče kamer, so se pri Asusu odločili za racionaliziran pristop. Podobno kot lani. Na prednji strani najdemo kamero za sebke z ločljivostjo 32 milijonov pik (MP), a po združitvi slednjih v resnici dela 8-MP fotografije. Zadaj imamo opravka z glavno kamero z ločljivostjo 50-MP in odlično stabilizacijo slike s pomočjo vgrajenega gimbala. Odlična stvar za uporabnike s tresočo roko in za snemanje videov med premikanjem. Ima pa seveda tudi gimbal meje zmogljivosti. Druga kamera je ultraširokokotna z ločljivostjo 13 MP. Tretje kamere na hrbtu ni. Kdor želi teleobjektiv, bo moral iskati drug telefon. Zenfone 10 omogoča le 2-kratno povečavo in še to prek digitalne povečave. Snemanje z glavno kamero je medtem možno celo pri ločljivosti 8K, a pri zgolj 24 sličicah na sekundo. Raje se omejite na 4K.

Fotografije s kamerami zenfone 10 so solidne, čeprav ne dosegajo ravno povsem najvišjega nivoja. V sredini kadra so fotografije žive in polne podrobnosti. Bolj ko zapuščamo sredino, bolj prične padati obilje podrobnosti. Pri nočni fotografiji pa je kakršne koli omembe vredna le glavna kamera. Njene fotografije so v redu.

Zenfone 10 je zanimiv telefon, ki ima vsaj v teoriji soliden trg. Očitki o prevelikih mobilnikih so pogosti. Različica z 8 GB spomina in 128 GB prostora stane 799 evrov. Testirana različica s 16 GB spomina in 512 GB prostora pa 929 evrov. x