Čas je za evtanazijo zakona o zaščiti živali

»Osnutek novele zakona o zaščiti živali koalicijskih poslank in poslancev je šlamastika. Če vlagatelji premorejo vsaj kanček odgovornosti in ponosa, ga bodo umaknili in prepustili strokovnjakom, da ga napišejo na novo. Zgolj ljubezen do živali za pripravo tako zahtevne zakonske materije žal ni dovolj,« smo v Dnevniku zapisali 22. aprila, nekaj dni po vložitvi zakona v zakonodajni postopek.