V Barceloni se začenja tretji tritedenski kolesarski spektakel sezone. Vuelta je v zgodovini kolesarstva dolgo veljala za »kazensko ekspedicijo« ali priložnost za tiste kolesarje, ki so še iskali pogodbo za naslednje leto. V zadnjih letih (od 2014), ko dirko vodi ASO, ki organizira tudi francoski Tour de France, se je dirka po svoji veljavnosti povsem približala italijanskemu Giru, Tour pa je še vedno stopnjo pred preostalima Grand touroma. Da gre za izjemno pomembno dirko v kolesarski sezoni, razkriva pogled na startno listo, kjer so zbrani praktično vsi kolesarji, ki so se na največjih dirkah v zadnjih letih borili za končno zmago. Po izjemno naporni sezoni izmed največjih zvezdnikov manjka le prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. »Kolesarji na papirju so nekaj, kako so pripravljeni, je pa drugo. Treba je vedeti, da je sezona pri koncu in so številni zelo utrujeni, zato jim Vuelta ni glavni cilj sezone. Vseeno se obeta izjemno zanimiva dirka,« je za Dnevnik malce umirjal evforijo pred spektakularno dirko Tadej Valjavec.

Jumbo z Rogličem in Vingegaardom lovi zgodovino

Da se obeta izjemno zanimiva dirka, ne napovedujejo le kolesarji, ki so na startu, ampak tudi sam profil etap. Organizatorji so poskrbeli, da letos ravnine na dirki praktično ni, sledili pa so trendom Vuelte s kratkimi in eksplozivnimi etapami. V enaindvajsetih etapah so le štiri namenjene sprinterjem, na prav vseh ostalih pa bodo svoje priložnosti iskali lovci na rdečo majico zmagovalca. Prva favorita za končno zmago prihajata iz trenutno najmočnejše ekipe v karavani Jumbo-Visma.

Slovenski as Primož Roglič in danski šampion Jonas Vingegaard bosta v dresu čebel skupaj nastopala prvič po lanskem Touru, ekipi pa bosta poskušala zagotoviti zgodovinski uspeh. Potem ko je Roglič dobil Giro in Vingegaard Tour, si v nizozemskem moštvu želijo postati prva ekipa, ki bi v enem letu osvojila vse tritedenske dirke. »Ekipa ima en jasen cilj. To je rdeča majica zmagovalca v Madridu. Ali jo bom imel na sebi jaz ali Jonas, sploh ni pomembno,« Primož Roglič pred začetkom dirke zagotavlja, da sta z Dancem v enakovrednem položaju za napad na zgodovinski dosežek. »Ni prvič, da nastopava skupaj v vlogi sokapetanov. Doslej se je to večkrat izkazalo za dobro taktiko in verjamem, da bo tako tudi tokrat,« je nadaljeval Jonas Vingegaard. Dvakratni zaporedni zmagovalec Toura bo dirkal prvič po velikem slavju v Franciji, zato je njegova forma nekoliko pod vprašajem. »Nikoli ne veš, kako se bo telo odzvalo po počitku. Že po prvem tednu bomo vedeli več, v kakšnem stanju sem, a upam, da se bom boril za končno zmago,« Danec vseeno nakazuje, da je prvo ime ekipe zasavski orel. S tem se strinja tudi Tadej Valjavec: »Pri Jumbu zagotovo vedo, kdo je prvo ime ekipe. Primož je imel odlične priprave na dirko, da je v vrhunski formi, je pokazal na generalki po Burgosu. Jonas pa je tip kolesarja, ki je vedno lahko konkurenčen. Lani je bil po Touru povsem psihično izmučen, letos pa so pri ekipi ugotovili, da je zanj bolje, da se hitreje vrne na kolo. Zanesljivo bo zraven, a Roglič je vodja.«

Rogliču dirka po Španiji izjemno ustreza. Na Vuelti 2019 je postal prvi Slovenec s skupno zmago na tritedenski dirki. Najboljši je bil še leta 2020 in 2021, lani pa je zaradi padca odstopil. Skupno ima deset etapnih zmag in si zelo želi zbirko še povečati. Prvič v dresu Jumbo-Visme bo imel ob sebi slovenskega pomočnika Jana Tratnika, ki se izjemno veseli dirkanja z rojakom. Prav posebno zgodbo ob morebitni zmagi enega izmed kapetanov čebel pa bo spisal Sepp Kuss. Izjemni ameriški gorski pomočnik je letos dirkal že na Giru in Touru in bo tako svoj kamenček v mozaik v zgodovinskem dosežku dodal še na Vuelti.

Evenepoel verjame, da lahko ubrani naslov

Prvi izzivalec Jumbo-Visme je branilec lanske zmage na Vuelti, Belgijec Remco Evenepoel. 23-letni aktualni svetovni prvak v kronometru ima v karieri že 47 profesionalnih zmag. Čeprav je lani dobil špansko pentljo in prekinil izjemno dolg belgijski post brez skupne zmage na tritedenskih dirkah, mora belgijski čudežni deček vseeno še enkrat dokazati, da je sposoben zmagovanja na tako zahtevnih dirkah. »Neverjetno se je vrniti na dirko in nastopati s številko ena na kolesu. Imel sem vrhunske priprave in se počutim odlično. Konkurenca je zelo močna, a navadno se v Španiji počutim odlično in upam, da bo tako tudi po koncu dirke,« verjame v ponovitev lanskega uspeha Remco Evenepoel.

Belgijec, ki bo nastopal tudi z majico državnega prvaka, se bo boril tudi za skupni seštevek mladega kolesarja. Tam mu bo največjo konkurenco predstavljal domači as za visoko končno uvrstitev, član ekipe UAE Emirates Juan Ayuso, ki je bil lani na Vuelti tretji. Do izboljšanja lanskega uspeha mu bo v dresu Emiratov pomagal Domen Novak, ki je letos eden od najbolj obremenjenih kolesarjev v pelotonu, saj ima že sedaj 59 tekmovalnih dni. Vuelta 2023 bo prav posebna za Matevža Govekarja v dresu Bahrain-Victoriousa, saj bo 23-letnik nastopil na svojem prvem Grand touru v karieri.

4:3 je izid v korist Primoža Rogliča v končnem skupnem seštevku etapnih dirk, na katerih sta nastopala skupaj z Jonasom Vingegaardom.