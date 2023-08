#portret Kristjan Čeh, svetovni podprvak v metu diska

Športna pot 24-letnega slovenskega metalca diska Kristjana Čeha, najboljšega slovenskega atleta in lani tudi športnika, se odvija zelo hitro. Na svetovnem prvenstvu v Budimpešti je v zadnjih dveh letih osvojil že svojo tretjo kolajno na največjih prvenstvih, potem ko je s sicer sijajnim metom prek 70 metrov moral priznati premoč Danielu Stahlu. Izjemno rivalstvo s Švedom ga spodbuja k napredku. S trenerjem Gerdom Kanterjem imata visoke cilje, ki sežejo do svetovnega rekorda in zlate olimpijske kolajne.