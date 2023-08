V sklopu projekta je konzorcij izvajalcev SŽ-ŽGP, Garnol in GH Holding prenovil postajno poslopje ter peronsko in tirno infrastrukturo, zgradili pa so tudi nov podhod. V sklopu projekta nadgradnje železniške postaje so zgradili nov bočni in otočni peron z nadstrešnicami. Peroni in dostopne poti so opremljeni z urbano opremo, kot so klopi in koši za odpadke, ter informacijskimi oznakami in opremo, kamor sodijo talne oznake dostopov, krajevne in usmerjevalne table, piktogrami, informacijski panoji, napisne ploščice v brajici, klančine za vodenje koles, so nanizali na direkciji. Na otočnem in bočnem peronu sta po novem vgrajena SOS-stebrička, namestili so tudi peronske ure. Za vizualno obveščanje potnikov so postavljeni tirni prikazovalniki LED in dva osrednja prikazovalnika LCD z informacijami o odhodih vlakov. Za lažji dostop do železniške postaje so uredili parkirišče z 21 parkirnimi prostori za avtomobile, dvema za motorje in štirimi za gibalno ovirane osebe.