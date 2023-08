Slovenska skakalka v višino Lia Apostolovski se je na tretjem zaporednem velikem tekmovanju na prostem uvrstila v finale. V Budimpešti se je drugič v dveh letih prebila v finale na svetovnem prvenstvu, lani je bila med najboljšimi na evropskem prvenstvu v Münchnu. Ljubljančanka je v prvem poskusu preskočila višine na 180 cm, 185 cm in 189 cm, trikrat pa je podrla letvico na 192 cm, ki jo je premagalo le osem tekmovalk. Triindvajsetletna skakalka je napredovala kot deveta, jutri pa bo v finalu tekmovalo kar 15 tekmovalk, saj je za napredovanje iz kvalifikacij zadoščala višina 189 in ena poprava.

»Z uvrstitvijo v finale sem izpolnila svoj osnovni cilj, zato sem zelo vesela. Zadovoljna sem tudi s pristopom, saj sem bila osredotočena na vsak skok. Do višine 192 cm sem tekmovala brezhibno. Potem sem letvico trikrat podrla. V finalu bom zelo motivirana, da bom nadgradila dosežek iz kvalifikacij. Želim si, da bom zadnji dan prvenstva tekmovala sproščeno ter bila maksimalno osredotočena na tehniko,« je navdušeno razlagala Lia Apostolovski, medtem ko so na tribuni poleg trenerja Rožleta Prezlja zanjo stiskali pesti še Tina Šutej, trener Milan Kranjc, nepogrešljivi fizioterapevt Khalid Nasif in vodja reprezentance Marija Šestak. Že pred njenim zadnjim poskusom je bilo jasno, da se bo uvrstila v finale, česar sama ni vedela: »Nikoli se na tekmah ne ukvarjam z drugimi tekmovalkami, temveč sem osredotočena zgolj na svoje skoke. Kvalifikacije so potekale v dveh skupinah in tudi sanjalo se mi ni, kako so skakalke nastopile v drugi skupini. Da sem v finalu, mi je sporočil trener, da nas bo jutri tekmovalo 15, pa sem izvedela od slovenskih poročevalcev.«

Ko je Lia Apostolovski tretjič podrla letvico na višini osebnega rekorda 192 cm, je pomahala gledalcem na stadionu Nacionalnega atletskega centra. »Kaj sem si mislila? Nič posebnega. To sem storila v znak zaključka tekme,« je odgovorila. Kot študentka prava ima ambicije tudi izven tekmovalnih stez, saj je v Budimpešti sicer neuspešno kandidirala za mesto v komisiji športnikov znotraj Svetovne atletike (WA). »Volitve so vsako svetovno prvenstvo. Ko sem videla razpis, sem se nanj prijavila, saj menim, da s področja prava lahko pripomorem na številnih področjih. Tudi v atletiki se dogajajo stvari, ki se ne bi smele, zato atleti potrebujemo svoj glas. Vse prevečkrat se mi zdi, da v komisije kandidirajo športniki po zaključku kariere, jaz pa si nadejam, da bi bil glas mladih bolj slišan. Ker sem ženska, lahko pokrivam tudi nekatera druga področja,« je odločna atletinja Massa, ki je na tekmi skakala v dveh različnih sprintericah. »Videz pri tej stvari nima nobenega pomena. Gre povsem za tehnični razlog, saj imam sprinterico za odrivno nogo že tri leta isto. V njej se počutim dobro in je nočem zamenjati,« je razrešila dilemo Lia Apostolovski.

V zadnjem času je nekaj nejasnosti okrog njenega osebnega rekorda. Na zadnjem mitingu pred svetovnim prvenstvom na Madžarskem je namreč svoj osebni mejnik v Nemčiji pomaknila na 195 cm. A tega rekorda vsaj zaenkrat še ni priznala Svetovna atletika, ki na uradni spletni strani potrjuje rezultat, a ga uradno ne prizna, ker miting na glavnem trgu v Heilbronnu ni bil certificiran. Da je šlo za odmevno tekmovanje, potrjuje nastop svetovne prvakinje Avstralke Eleanor Patterson, ki je preskočila isto višino kot Slovenka, a v prvem poskusu, zato je bila zmagovalka tekmovanja. »Kvalifikacije so vselej posebna tekma, na njih pa je Lia dokazala, da je odlično pripravljena. Izvedla je dobre skoke. Dokazala je, da je zmožna preskakovati tudi višje višine,« je bil po kvalifikacijah zadovoljen trener Rožle Prezelj, ki je dejal, da pričakuje, da bodo njeni varovanki v naslednjih dneh priznali dosežek iz Heilbronna.