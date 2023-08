Gostovanje Qarabaga v Stožicah je razkrilo, kakšna je kakovost kluba, ki spada v spodnjo polovico srednjega evropskega razreda. Serijski prvak Azerbajdžana je v zadnjem desetletju redni udeleženec skupinskega dela evropskih tekmovanj (sedemkrat liga Evropa, po enkrat liga prvakov in konferenčna liga s prebojem v izločilne boje), Olimpija pa je v pravi učni uri spoznala, kaj ji manjka za kakovostnejše tekmovanje od tretjerazredne konferenčne lige. Temperamentni gostje iz Bakuja so bili boljši v vseh elementih: tehniki, taktiki, hitrosti, agresivnosti, nogometni inteligenci, borbenosti, voljnem elementu, pripadnosti klubu, čeprav so v zasedbi igralci iz desetih držav ... Tekma je potrdila predvidevanja, da je Qarabag po kakovosti boljši od Ludogorca in slabši od Galatasaraya.

​Henriques ni bil zadovoljen s kriterijem sodnika

Trener Olimpije Joao Henriques se je po tekmi tolažil, da sta bili ekipi po statistiki enakovredni: »Tekmec je potrdil posamično in moštveno kakovost. O izidu so odločale podrobnosti. Gostje so gola dosegli po naših napakah, mi njihovih nismo izkoristili. Ko tekmec tako pritiska, je težko sprejemati prave odločitve. Vse je popolnoma drugače, kot so vajeni v slovenski ligi. Nismo še rekli zadnje besede, saj smo pokazali, da smo lahko enakovredni. Qarabag je kakovosten in samozavesten, a v Baku bomo odšli po zmago. Tudi mi premoremo kakovost.«

Olimpijo je očitno načela utrujenost, saj je od 11. julija odigrala 11 tekem, kar je težava, saj igralci v slovenskih klubih niso vajeni ritma dveh tekem na teden. Ljubljančani so odigrali najslabšo evropsko tekmo sezone in bi lahko izgubili še z višjim izidom. Prav ob znakih prve krize se bo pokazala dejanska strokovnost Henriquesa in njegovih prvih dveh sodelavcev rojakov, ki prideta vselej poslušat, kaj bo povedal na druženju z mediji. Prvi veliki test bo že nedeljski derbi s Celjem, ki bo imelo prednost v trenerju Albertu Rieri, saj večino ljubljanskih igralcev pozna v dušo. Henriques se brani, da v mesecu ali dveh ni mogoče narediti velikega napredka, ampak da za to potrebuje vso sezono.

Petdesetletni Portugalec je imel veliko pripomb na sojenje Bolgara Georgija Kabakova, kateremu je očital, da je njegovim varovancem kazal kartone, do gostov pa je bil bolj popustljiv. Olimpija spoznava nepisano pravilo, da so uglednejša moštva v Evropi bolj zaščitena, a enako pot do evropskih uspehov je moral prehoditi tudi Maribor. Za nameček večina okrepitev zaenkrat še ni dodana vrednost in pojavljajo se upravičeni dvomi, da je marsikateri nakup maček v žaklju. Očitno je, da Olimpija, ki zelo varčuje že pri evropskih potovanjih, nima denarja za odškodnine, zato v Ljubljano prihajajo predvsem prosti igralci, ki so bili odpadki v svojih prejšnjih klubih. Največji minus je pomanjkanje kakovosti v napadu. Vse močnejši je portugalski klan s štirimi igralci (Rui Pedro, Silva, Sualehe, Costa Pinto) in tremi trenerji, v katerega po materinem jeziku spada še Brazilec Pedro Lucas, kar bi lahko vplivalo na harmonijo v slačilnici.

Svit Sešlar iz Slovenskih Konjic je odigral zadnjo tekmo pred ljubljanskimi navijači, saj odhaja v ambicioznega turškega drugoligaša Eyupspor iz Carigrada, ki bo zanj plačal več kot 2 milijona evrov odškodnine. »Dogovor o prestopu je bil sklenjen dan pred tekmo. Dogajanje na tekmi je bilo zame zelo čustveno, tekma pa zaradi kakovosti tekmeca zelo težka. Dobro smo začeli, ne pa bi smeli prejeti gola iz prekinitve, ki tekmo vedno usmerijo v eno ali drugo stran. Po igri smo si v drugem polčasu zaslužili vsaj en gol. V Baku bomo šli na polno, da se klub uvrsti v evropsko ligo. Pokazali smo, da se z njimi lahko enakovredno kosamo,« je povedal 21-letni vezist Svit Sešlar, nogometaš s potezo več. Ob odhodu z zelenice so navijači, ki so bili vso tekmo zelo glasni, skandirali njegovo ime, zato je naredil častni krog po stadionu in skupino Green Dragons nagovoril po megafonu.

Celje trpelo v Tel Avivu

Celjani so na gostovanju v Tel Avivu pri Maccabiju spoznali, kako je v Evropi kaznovana vsaka napaka. Po dobrem prvem polčasu je v nadaljevanju prišlo do razpada sistema, saj jim je zmanjkalo moči, ker so morali veliko teči brez žoge. V paniki so se zatekli k alibi igri, ko so odgovornost pri podajah prelagali drug na drugega. »Težek poraz. Glede truda fantom ne očitam ničesar, a izvedba je bila preslaba, saj je bil Maccabi boljši v večini prvin. Odločilna je bila razlika v kakovosti, a na povratni tekmi bomo šli na zmago. Trpeli smo, ker je tekmec na bokih dobival dvoboje ena na ena,« je bil jasen trener Celja Albert Riera, ki je zelo pogrešal kaznovanega Luka Bobičanca.

1:6 je razlika v golih za slovenska kluba Olimpijo (0:2) in Celje (1:4) po prvih tekmah četrtega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja.