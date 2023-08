Samsung je naposled razkril ceno svojega ekstra premijskega in ekstra širokega monitorja odyssey neo g9, ki je že v predprodaji tudi v Sloveniji. Južnokorejsko podjetje je na prihod monitorja prvič namignilo novembra lani, uradno pa ga je predstavilo na letošnjem sejmu potrošniške elektronike CES v Las Vegasu meseca januarja. Cene in datuma izida tedaj niso razkrili, so pa prejeli nagrado za najboljšo inovacijo.

Zakaj je odyssey neo g9 tako poseben? Monitor ima ukrivljen zaslon in diagonalo kar 144,78 centimetra (57 palcev) in razmerjem stranic 32:9. Ob tem ima še ločljivost 7680x2160. Povedano po domače, je Samsung na en ukrivljen zaslon stlačil dva zaslona z diagonalo 81 centimetrov in z ločljivostjo 4K. Zaslon je sicer quantum mini LED, kar omogoča visoko svetilnost, bogate podrobnosti in dobre kontraste. Površina zaslona je matirana in preprečuje odseve, kar je dokaj koristno pri tako močno ukrivljenem zaslonu. Izpolnjuje standarda VESA DisplayHDR 1000 in HDR10+ gaming, razpon barv oziroma DCI pokritost pa obsega 95 odstotkov. Izpostaviti gre tudi kar 240-herčno (Hz) osveževanje slike in najvišjo svetilnost 1000 kandel. Odzivnost monitorja pa znaša 1 milisekundo. Podpira tudi AMD-jev freesync premium pro. Monitor vsebuje vhod displayport 2.1, tri HDMI 2.1 vhode in tudi USB vložišče. Zvočnikov nima.

Pri Samsungu vztrajajo, da je monitor primarno namenjen igričarjem (z zelo globokimi žepi). Verjetno gre res za populacijo, ki jo znajo že skoraj komično predimenzionirane razsežnosti monitorja še posebej nagovoriti. Ob tem ostaja vprašanje, ali je monitor res najbolje izkoriščen, če sliko iz videoigre raztegnemo čez čisto cel zaslon. Boljši izkoristek bi znal biti ob razdeljenem zaslonu, da ima uporabnik med igro odprte še klepetalnice ali pa spletne strani z namigi ob igranju iger. Monitor to omogoča z zmožnostjo prikazovanja slike v sliki ter slike ob sliki. Hkrati zmore prikazovati vsebine iz več virov hkrati. Slednje zmožnosti pa monitor naredijo zanimive tudi za bolj delovne podvige, saj omogoča izjemno večopravilnost – kot bi imeli na mizi hkrati več monitorjev.

Monitor pa ima tudi ceno. Kar zajetno. Stane namreč okoli 2500 evrov, so se pa pri Samsungu kupcem v predprodaji, ki traja do 6. septembra, odločili podariti pametno uro galaxy watch5 pro.