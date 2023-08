Napad se je zgodil po polnoči, ko je Ecclestonova spala. V napadu je dobila lažje telesne poškodbe, napadalca pa sta pobegnila. Švicarska policija primer še preiskuje.

Bernie in Slavica Ecclestone, ki je bila manekenka ter skoraj 30 let mlajša in 30 centimetrov višja od moža, sta veljala za enega najprepoznavnejših parov. Skupaj sta bila 24 let, v zakonu pa sta dobila hčerki Petro in Tamaro.

Razlog za njuno ločitev je bil menda ta, da je bil Bernie deloholik. »Kaj imam od njega? Iz službe pride po osmi uri zvečer, večerja in gre spat. Tudi če je na dopustu, ne more biti pri miru dve minuti. Razen dela ga ne zanima nič drugega. Nima hobijev, druge ljudi pa ima za dolgočasne,« je med drugim izjavila Slavica.

Zato je zahtevala ločitev, medtem ko je Bernie hotel ostati v zakonu. »Odvrgla me je, ko sem bil še zaljubljen vanjo. Imela je okrog 50 let in želela si je drugačnega življenja. Ni ji bilo všeč, da sem odšel od doma 17- do 18-krat na leto. Zakaj nisem ostal, da bi rešil zakon? Mislim, da sem ji to omenil, toda vedela je, da lažem,« je pozneje dejal Bernie.

Ločitveni postopek leta 2009 je trajal le 58 sekund oziroma tako dolgo, da je sodnik prebral odločitev, Slavica pa je po prav tako hitrem dogovoru z Berniejem dobila več kot milijardo dolarjev v nepremičninah in delnicah.