To je storila po tem, ko so se omenjeni mediji razpisali o njenem novem albumu Alpha, ki ga je izdala pred kratkim in mu je zdaj sledil še album Omega, ter financiranju albuma, za katerega naj bi izdaten del sredstev prispeval državni Telekom Srbije.

Karleuševa naj bi, kot so pisali do vlade kritični mediji, od Telekoma Srbije prijela skupno milijon evrov in pol. Iz Telekoma Srbije na vprašanje portala N1 Srbija, ali je Jelena Karleuša prejela pol milijona evrov za novi album, pričakuje pa še milijon evrov davkoplačevalskega denarja za oddajo na eni od televizij z nacionalnim frekvenco, niso odgovorili.

Pevka se je o tem, da bi lahko kaj dobila od srbske vlade, v preteklosti sicer šalila tudi sama. »Vučić, če poslušaš, sem tvoja princesa, čakam, da mi nakažeš milijon in pol, tako kot so rekli v parlamentu. Če mi ga ne bo dala oblast, pa ta denar pričakujem od opozicije,« je prek oddaje Hit-tvit na Pink TV nagovorila srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Ko ji je voditeljica rekla, da bo morda dobila ponudbo v naslednjih dneh, pa je dodala: »Ampak samo milijon in pol ali več, ker so igralci bolje plačani.