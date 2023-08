Bregović se je v izjavi, objavljeni na uradni spletni strani festivala, opravičil občinstvu, ker ne bo mogel nastopiti.

»S svojimi glasbeniki potujem po vsej Evropi in nikjer nikoli ni bilo težav. Zelo rad imam vašo državo in uživam vsakič, ko nastopam v Moldaviji, še posebno na tako živahnem in edinstvenem festivalu. Zelo mi je žal, da sem bil tokrat prikrajšan za veselje in zadovoljstvo, da stopim pred vas,« je sporočil 73-letni glasbenik.

Bregović je po navedbah blizu vlade postal nezaželen lani zaradi svojih proruskih stališč. Marca 2015 je namreč koncertiral na ukrajinskem polotoku Krimu, in to po tem, ko ga je Rusija aneksirala, kar je Ukrajina razumela kot znak podpore Moskvi. Kakšno je njegovo mnenje o ruski invaziji na Ukrajino, sicer ni znano, saj glasbenik vojne ni komentiral oziroma je dejal le, da obžaluje vse mrtve, vojake in civiliste, tako Ukrajince kot Ruse, kar je izjavil pred kratkim v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera.