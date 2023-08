Finci so sicer držali stik z Avstralijo v prvem polčasu, povedli z 38:30, nato pa so pobudo prevzeli Avstralci. Eni izmed favoritov za kolajno so v tretji četrtini stvari postavili na svoje mesto in v nadaljevanju le še dokončali delo.

S 25 točkami se je izkazal Patty Mills, sicer eden od krvnikov slovenske reprezentance v dvoboju za bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu pred dvema letoma. Josh Giddey je bil na robu trojnega dvojčka (14 točk, 9 skokov, 8 podaj). Pri Fincih je Lauri Markkanen prispeval 19 točk.

Nemčija zanesljivo z Japonci

V skupini E, ki jo gosti japonska Okinava, je Nemčija zanesljivo opravila z domačini. Že po polčasu je vodila s 53:31, na koncu pa slavila z 81:63. Največ točk, 25, je za evropsko zasedbo dosegel Moritz Wagner (9 skokov), Dennis Schröder jih je dodal 14.

Na Filipinih je padel rekord po številu obiskovalcev na kateri od tekem SP. Dvoboj skupine A med domačo reprezentanco in Dominikansko republiko si je namreč ogledalo 38.115 gledalcev, kar je precej več kot na tekmi med ZDA in Rusijo leta 1994. Takrat si je veliki finale v Torontu ogledalo 32.616 navijačev.

Filipinski navijači sicer niso prišli na svoj račun, saj je Dominikanska republika kljub 28 točkam Jordana Clarksona slavila s 87:81. Zvezdnik Minnesote v ligi NBA Karl-Anthony Towns (10 skokov) je za Dominikance dosegel 26 točk. V isti skupini je Italija z 81:67 premagala Angolo. Simone Fontecchio se je izkazal z 19 točkami (8/14 iz igre).

V skupini D sta se uvodnih zmag v Manili veselili reprezentanci Črne gore in Litve. Prva je bila z 91:71 boljša od Mehike, Nikola Vučević je za zmagovalce dosegel 27 točk in dodal 10 skokov. Litva pa je po zaslugi naveze Margiris Normantas (18 točk) in Jonas Valančiunas (15 točk, 10 skokov) s 93:67 premagala Egipt.

Kanadčani razbili Francoze

Danes so uvodni krog opravile tudi izbrane vrste v skupini H, ki jo gosti Džakarta. Latvija je visoko ugnala Libanon (109:70), medtem ko je derbi skupine med Kanado in Francijo pripadel prvi.

Francozi so po zaslugi Evana Fourniera in njegovih 19 točk v prvem delu še držali stik s predstavniki Severne Amerike. Ti pa so nato v drugem polčasu povsem razbili tekmece in slavili s kar 30 točkami razlike.

Pri Kanadčanih, prav tako kandidatih za visoka mesta kljub odsotnosti Jamala Murrayja, je izstopal Shai Gilgeous-Alexander s 27 točkami in 13 skoki, 18 točk je dodal Kelly Olynyk. Fournier je za Francoze na koncu dosegel 21 točk.

V soboto bo nastope na SP začela tudi Slovenija, ki se bo pomerila z Venezuelo. V skupini F bo še obračun Zelenortskih otokov in Gruzije.

V skupini B bosta tekmi Srbija - Kitajska in Portoriko - Južni Sudan, v skupini C Jordanija - Grčija ter ZDA - Nova Zelandija, v skupini G pa Iran - Brazilija ter Španija - Slonokoščena obala. Španci so sicer zadnji svetovni prvaki, pred štirimi leti so na Kitajskem v finalu ugnali Argentino (95:75).