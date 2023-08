Sprememba je posledica evropskega akta o digitalnih storitvah, v skladu s katerim je evropska komisija objavila seznam 19 spletnih ponudnikov, za katere strožja pravila veljajo. Gre za platforme s po več kot 45 milijoni uporabnikov. Med njimi so X (nekdaj Twitter) Facebook, Amazon Store, Instagram, Tiktok, Youtube, Booking in spletna iskalnika Google ter Bing. Platforme so morale denimo zagotoviti, da ciljno usmerjeno oglaševanje z uporabo občutljivih osebnih podatkov ni več mogoče, prepovedano je ciljno oglaševanje mladoletnikom. Več teh podjetij je že prej napovedalo ukrepe, s katerimi se prilagajajo pravilom. Na Instagramu in Facebooku bo mogoče izbrati opcijo spremljanja le objav ljudi, ki jim uporabnik sledi, ne pa drugih, ki jim jih zdaj izbirajo omrežja. Podobno bo pri Tiktoku. Booking obljublja možnost izklopa informacij o oglasih.