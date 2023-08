(Nedeljski dnevnik) #reportaža Praznik idrijskih žlikrofov: Za žlikrofe se vstane sredi noči

Za idrijske žlikrofe je od nekdaj veljalo, da dene gospodinja vanje vse svoje znanje, ljubezen in hrepenenje – Minuli teden so žlikrofom v Idriji pripravili praznik ter stregli tudi veganske, rdeče, zelene in živo rumene