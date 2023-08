Ni namreč kriv vlagatelj, zasebnik, ki si želi zgraditi hišo ali podjetje, ki za trg gradi stanovanja, vrstne hiše ali podjetje, ki želi zgraditi proizvodne prostore, saj je po Ustavi RS (74. člen) gospodarska pobuda svobodna. Za vse, kar je zdaj poplavljeno in odneseno, so krive UE in njihovi načelniki oziroma načelnice ter ministrstvo za javno upravo pa seveda politične stranke, ki pokrivajo ta področja, za kar bi morali nositi tudi odgovornost.

V tej vojni proti administrativnim oviram so izmaličili gradbeni zakon. V medijih je bilo že omenjeno zmaličenje, ko določene institucije, tako imenovani mnenjedajalci, niso več soglasodajalci, ki jih UE mora upoštevati, ampak izdajo mnenje, ki pa ga UE lahko upošteva ali pa ne. S tem so odgovornost za morebitno škodo prenesli na UE. Še več, del odgovornosti so prenesli celo na projektanta, saj naj bi UE morala upoštevati njegovo mnenje, pa naj se zgodi kar koli, v to mnenje naj se ne bi smela vtikati.

In še to, ko je izdano gradbeno dovoljenje, lahko investitor gradi in morebitna pritožba upravičenih ne zadrži gradnje. Zdaj, ko so poplave naredile svoje, naj se identificira prav po gradbenem zakonu, kje so odgovornosti, in se ustrezno kazensko ukrepa.

Alpe Adria Green, ki ima pristojnost zagovarjanja javnega interesa na področju okolja in narave, že vrsto let opozarja na škodljivost take zakonodaje na konkretnih primerih. Ali je moralo priti do razsežnih poplav, da se bo glava streznila in odgovarjala za posledice, tudi za nazaj?

Imamo primer pobude za izgradnjo vetrne elektrarne, ki jo sestavlja vitek stolp, visok 85 metrov, celotna višina je 126 metrov. Na njegovem vrhu so pritrjeni električni generator in tri dolga krila vetrnice po 41 metrov, skupaj s težo prek 60 ton. Za primerjavo: to je teža tanka. Ni narejen statični izračun, kaj se bo zgodilo, če bo na Pohorju nastal viharni veter ali pa močno deževje, ki lahko spodnese plitev temelj, prva hiša pa stoji slabih 150 metrov stran. Geološko poročilo ugotavlja, da je možen zdrs zemljine. In pomislite, pravo norčevanje iz tehnike in javnosti, investitor in seveda odgovorni projektant (z licenco) zagotavljata, da lahko zgradijo to vetrno elektrarno na zemljišču 20 x 20 metrov, od tega bi bil premer temelja 15 metrov. In UE naj se ne bi smela vtikati v to in druge tehnične navedbe, morala bi jih kar sprejeti in izdati gradbeno dovoljenje?

Tega je še in še. Med takimi primeri je kanal C0 v Ljubljani. Poplava je razgalila, da na veliko pušča. Vanj je namreč skozi izmaličene in razprte cevi vdrla čista dvignjena podtalnica, naredila potok, ki se je videl (tudi s kamero) in slišal skozi luknje v pokrovu jaška kanala. Skozi iste odprtine v ceveh bi iztekale fekalije, ki bi onesnažile pitno vodo Ljubljane, ki spada pod kritično infrastrukturo, če bi dovolili obratovanje kanala C0. Nacionalna varnost in ministri, tudi prvi med njimi, pa molčijo, čeprav je predsednica države na tveganja opozorila. In to niso več tveganja, kanal že temeljito pušča!

VOJKO BERNARD, predsednik društva Alpe Adria Green