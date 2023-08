Španija enaintrideset zmag

Kljub velikemu številu skupnih zmag so Španci prvič zmagali šele v tretjem poskusu, na Vuelti leta 1941. Medtem ko je po svetu že divjala druga svetovna vojna, je leta 1941 pa tudi leta 1942 zmagal Julián Berrendero (1912–1995), ki je pred tem preživel kar leto in pol lakote, bolezni in mučenj v Francovem fašističnem koncentracijskem taborišču. Berrendera, podpornika republike, so fašisti sicer zaprli na vrhuncu kariere, saj je leta 1936 že zmagal v gorski razvrstitvi dirke po Franciji. Med najboljšimi španskimi kolesarji na Vuelti je gotovo tudi Roberto Heras (1974), ki je osvojil kar štiri skupne zmage v letih 2000, 2003, 2004 in 2005 (največ med vsemi). Sledi mu legendarni Alberto Contador (1982), ki je zmagal leta 2008, 2012 in 2014. Visoko sta s po dvema zmagama tudi José Manuel Fuente (1945–1996), zmagal je leta 1972 in leta 1974, ter Pedro Delgado (1960), ki je dobil Vuelto leta 1985 in 1989. Španski kolesarji so osvojili tudi neverjetnih 50 skupnih gorskih točkovanj, največ pet José Luis Laguía (1959), ki je zmagal v letih 1981, 1982, 1983, 1985 in 1986.