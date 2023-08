Kostanja ne damo za gradbeno jamo

Tokratno kolumno pišem brez slabe vesti, saj sem bil zeleni podžupan, aktivist zelenih nadzornikov, zagovornik dreves. Tudi bukev na Vegovi, ko so zmotile varuhe Plečnika. Pred cestnimi preureditvami sem imel priložnost obraniti najmanj 60 starih dreves, lip, kostanjev, največ platan, pred odkazilom sem rešil na gradu, Golovcu in Rožniku veliko visokoraslih dreves, vmešaval sem se v prometne načrte, opozarjal na neprimerne zasaditve in izboril marsikateri danes že lepo zrasel drevored.