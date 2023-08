#intervju Ilma Rakusa švicarska pesnica, kritičarka, prevajalka: Pesem pride sama. Hoče na plan. Mora ven.​

V okviru festivala Dnevi poezije in vina, ki poteka ta teden po vsej Sloveniji, je kot častna gostja festivala Slovenijo obiskala Ilma Rakusa. Pesnica, pisateljica in literarna kritičarka slovensko-madžarskih korenin, prav tako pa prevajalka iz francoščine, madžarščine in ruščine v nemščino. Rodila se je v Murski Soboti, odraščala v Ljubljani in Trstu ter se ustalila v Zürichu. Je pomembna posrednica med slovensko in nemško literaturo, leta 2005 pa je prejela mednarodno nagrado vilenica. V sklopu festivala je založba Beletrina izdala izbor njenih zadnjih pesmi v zbirki z naslovom Impressum: Upočasnjena svetloba. Skozi poezijo se pogovarja z bralci in svetom. Ustavlja čas in opažene predmete, dogodke ali pojave opiše in ustvari v popolnoma novi luči ter poskrbi, da oživijo in znova obmirujejo med besedami na papirju. Obožuje sneg in pomlad, v poeziji pa vidi možnosti kratkega izražanja, skozi katero pove vse. Njene pesmi nastanejo, ko same tako želijo, pravi, in občutek, da nekoč ne bo več imela česa povedati, še zdaleč ni blizu.