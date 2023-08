Enigma Prigožin: Deset vprašanj brez odgovora

Letalske nesreče imajo to lastnost, da je podrobnosti njihovega nastanka težko pokazati in dokazati. Ali gre pri tem zares za nesrečo, tehnično napako, diverzijo, sabotažo ali enostavno sestrelitev z raketo z zemlje ali iz drugega letala, lahko kljub tehnični ekspertizi ostane nepojasnjeno ali vsaj dvoumno. Odvisno od tega, kdo so eksperti in za koga delajo. V zgodovini imamo vrsto letalskih nesreč z nepojasnjenim vzrokom do dandanašnjih dni. Ne gre zanemariti niti dejstva, da je zaradi povečane ukrajinske aktivnosti z droni nad ruskim ozemljem, zlasti nad Moskvo in njeno okolico, ruska protizračna obramba v najvišji stopnji pripravljenosti in imajo operaterji raketnih sistemov nervozne prste na sprožilcu. Tako jo je pred nekaj leti skupilo ukrajinsko potniško letalo nad Teheranom, ki ga je sestrelila iranska protizračna obramba v pričakovanju ameriškega zračnega napada. Ali pa uporniki v Donbasu, ki so sestrelili nizozemsko potniško letalo. Če gre pri tem za zelo poznane osebe, ima takšna smrt neprimerno večji medijski odziv kot nesreča, pri kateri bi žrtev stopila na pozabljeno mino nekje bogu za hrbtom. Ne ve se, kaj je Putin obljubil svojemu nekdanjemu bližnjemu prijatelju Prigožinu, ko sta se srečala v Moskvi po spodletelem poskusu puča. Da mu je odpustil in ga bo pustil pri miru ali samurajsko smrt? Poznavalci Putina pravijo, da je prvo malo verjetno, drugo bi utegnilo biti bolj po okusu megalomana Prigožina. Morda pa ni nič od tega in sta pripravila priročno maskirovko. Vprašanja o tem misterioznem dogodku, kot mnoga druga iz neposredne preteklosti kontroverznega Rusa, ostajajo nepojasnjena.