Wagner na Kačjem otoku

Okrog vojne v Ukrajini se od zasedbe Krima leta 2014 pojavlja zadrega za ljubitelje oper Richarda Wagnerja. Krim je bil prva operacija zasebne vojske Wagner, ki je v črnih uniformah brez oznak in brez zaznavnega odpora zasedla ukrajinski polotok. Prvič po filmu Apokalipsa zdaj se je Wagner ponovno pojavil kot spektakularna glasbena spremljava vojaških enot. Že tik pred drugo svetovno vojno je imel težave zaradi navdušenja, ki so ga do njega kazali pripadniki enot Schutzstaffel (SS), po vojni pa so ga z vseh strani poskušali rehabilitirati.