Uroš Brežan: Popoplavna obnova bo trajala več kot en vladni mandat

Nomen est omen. Morda mu je bila naloga, misija urejanja, utrjevanja vodnih brežin – ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu – namenjena, gotovo pa simbolika v tem primeru ne bi mogla biti očitnejša. »Res je,« pravi, »eden izmed izvorov priimka je resda beseda brežina, ni pa to edina razlaga.« Dolgoletni tolminski župan in prvi minister slovenske vlade iz Posočja je skratka letošnje poletje preživel na rečnih brežinah. Tistih utrjenih in tistih, ki so popustile.