Vojna proti ležalnikom

Na eni izmed plaž na grškem otoku Rodos, ki so od roba do roba prekrite z ležalniki in senčniki, se je nedavno pojavila četica kopalcev z brisačami v rokah in zahtevala svoj del plaže. Zahtevali so umik praznih plastičnih ležalnikov, ki so sprva zavzemali le majhen košček peščenega dela obale, sčasoma pa so prekrili celotno plažo in dobesedno izrinili domačine, ki so se želeli le skopati v morju ali pa jih je mikalo ležanje na toplem pesku. Ta plaža je tudi naša, so želeli sporočiti ljudje, ki niso videli ne smisla ne pravičnosti v tem, da so kilometre dolge javne plaže do zadnjega kotička prekrite z morjem plastike, medtem ko zanje na njih sploh ni več prostora.