Časovna razlika

Morda poznate tisto staro šalo, ko je ruski predsednik Vladimir Putin premierju Dmitriju Medvedjevu predlagal, da bi v Rusiji ukinili časovne pasove. Da bi bilo, človek božji, kot v vsaki normalni državi, ko je poldne v Moskvi, poldne tudi v Novosibirsku in Petropavlovsku. Ne pa tako, da ima Rusija devet časovnih pasov in da mora človek od enega do drugega konca države devetkrat premakniti uro in da je obenem večer in jutro, na Kamčatki že polnoč, v Rostovu pa so šele pojedli kosilo.