Hudourniška območja: višek človeške nemoči

Mati narava je muhasta in ima svoje zakone. Človeštvo ji nikoli ni bilo doraslo. Ob zadnjih poplavah se zdi, da išče svojo pravico. Tistega dne, dan za njim, je sprostila svoje sile. Spoznali smo, kako se lahko razbesni. Potuhnjeni potočki so narasli in paralizirali številne kraje.