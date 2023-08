Države so dogovor sklenile po tem, ko sta generala Abdurahamana Tianija, sicer vodjo vojaške hunte v Nigru, v Niameyju obiskala zunanja ministra Burkine Faso in Malija, kjer sta prav tako na oblasti vojaški hunti.

Omenjene države so se zavezale tudi k skupnemu ukrepanju proti terorističnim skupinam, ki delujejo v njihovih državah, in k varovanju meja. Skupine, povezane z Al Kaido in Islamsko državo, v Niger pogosto vdirajo iz Malija in Nigerije ter izvajajo napade, delujejo pa tudi znotraj države.

Združenje zahodnoafriških držav Ecowas je sicer za obnovo demokracije v Nigru pripravljeno aktivirati rezervne vojaške enote, še vedno pa si želi diplomatske rešitve. Mali in Burkina Faso pa sta že kmalu po vojaškem udaru napovedali, da bo vsakršno mednarodno vojaško posredovanje v Nigru zanju pomenilo vojno napoved.

Tiani je medtem v soboto ponovno opozoril na posledice v primeru napada na Niger v prizadevanjih za vrnitev demokratične vladavine. Po srečanju z delegacijo Ecowasa v Niameyju je še zatrdil, da cilj hunte ni prevzem oblasti in da »tranzicija ne bo trajala več kot tri leta«.