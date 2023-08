Minister pod vodo

Deroče vode so tisočim porušile načrte. Tistim najmanj nesrečnim med njimi so odplaknile načrt, kje in kako bodo preživeli avgustovske počitnice. Ker kampa, v katerem so rezervirali parcelo, ni več. Skupini najbolj nesrečnih so se podrli eksistenčni temelji, začenši z vprašanjem, kje bo odsihdob njihov dom. Ker je tistega, ki so ga imeli do 4. avgusta, nepopravljivo spodnesla voda.