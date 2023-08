Mehmed se je, zagotovo nekoliko jezen zaradi zavrnitve, v trenutku odločil in z desetimi evri v žepu odšel v Nemčijo. Tam je kot kvalificiran elektrotehnik takoj dobil delo, obenem pa je notarsko overil vse svoje diplome in spričevala, pridobljene v Bosni in Hercegovini. Potem je nekega dne videl razpis za zveznega inšpektorja ministrstva za notranje zadeve Zvezne republike Nemčije. Prijavil se je in med več kot tisoč kandidati so izbrali prav njega. Kljub grenki izkušnji na natečaju v Bosni in Hercegovini Mehmed Vejzović, danes državljan Zvezne republike Nemčije, ni pozabil, od kod prihaja, in še vedno pomaga sodržavljanom, ki so na začasnem delu ali pa so se za stalno preselili v Nemčijo. Članov komisije, ki ga je tako pobalinsko zavrnila, pa, kot pravijo prijatelji, ni pozabil.