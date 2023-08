Od bitke z levkemijo do reprezentance

Ko je bila Nina Marijanović stara osem let, so ugotovili, da ima levkemijo. Začelo se je naporno in dolgotrajno zdravljenje v Zagrebu. Tega obdobja se ne spomni podrobno, razen dneva, ko je prišla na obisk hrvaška nogometna reprezentanca. Ker ni mogla vstati, sta do nje prišla Dario Srna in Ivan Rakitić ter ji dala žogo s podpisi reprezentantov. Mali deklici so izpadli lasje, počutila se je slabo, a je imela neverjetne učitelje, ki so jo poleg domačih spodbujali in ji pomagali. In imela je neverjetno voljo. Prav nič ni zaostajala za sošolkami in sošolci.