A kot kaže, Adrianova ljubezen do glasbe še vedno ni zbledela. Ko je namreč pred časom izvedel, da imajo organizatorji majhnega rock festivala v Cambridgeu težave z licenco, se je danes 53-letniku porodila ideja. Zakaj ne bi organizirali še enega rock festivala na vrtu? Sklenil je, da bo na svojem posestvu dovolil taboriti 2000 veseljakom, da bi uživali v glasbenem koncu tedna, ko naj bi se na odru zvrstilo kar 60 rock skupin. Pa so se uprli milijonarjevi sosedje, ki nikakor niso želeli štiri dni in štiri noči preživeti v neznanskem hrupu in obkroženi z množico rockerjev od vsepovsod. Lokalne oblasti so pobudo nekdanjega poštarja sicer pozdravile, a je bil protest njegovih sosedov tako silen, da se je odločil koncert odpovedati. Štiri dni bi sicer užival, a s sosedi bom živel še leta, si je rekel in se odločil za dobre odnose s sokrajani. Pa le ni vedno denar vsemogočen.