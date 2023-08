Odločil se je za nakup. Stol mu je bil všeč in začel je raziskovati, od kod je in kdo ga je oblikoval. Zaradi najdbe se mu je povišal krvni tlak in nekaj časa je težko dihal. Ugotovil je namreč, da je kupil zelo redek stol z visokim naslonom priznanega danskega oblikovalca pohištva Fritsa Henningsena. ​Henningsen, znan po svojem perfekcionizmu in predanosti ustvarjanju ročno izdelanih kosov, ima privržence med oblikovalskimi navdušenci. Izkazalo se je, da je Millerjev stol približno iz leta 1935 in da so jih izdelali le 50. Potem ko je svoje odkritje objavil na spletu, se je za Millerjev stol takoj začela zanimati dražbena hiša Sotheby's in na dražbi po pravi licitacijski vojni zanj iztržila več kot 77.000 evrov. Kaj mislite, kaj dela Justin Miller zdaj? Vsak dan pregleda spletne strani, ki ponujajo najrazličnejše predmete, ki jih ljudje prodajajo, ker jih ne potrebujejo več.