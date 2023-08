»Na sodišču nisem lagal, gre za očitne neresnice in zlonamerne navedbe, ki jih ostro in odločno zavračam,« je Generalna policijska uprava (GPU) navedla Jušićeve besede v odzivu na poročanje oddaje Odmevi na TV Slovenija.

V slednjih so navajali, da je Jušić v vlogi pomočnika vodje sektorja koprske kriminalistične policije iz maščevanja zahteval nezakonito premestitev koprskega kriminalista, ki je zato zoper policijo sprožil tožbo. Na zaslišanju pred sodiščem je Jušić zanikal, da bi zahteval premestitev, a je sodišče verjelo drugačnemu pričanju treh drugih prič. Premeščeni kriminalist je bil s tožbo uspešen na prvi stopnji, po pritožbi policije pa je prvostopenjsko sodbo potrdilo tudi višje delovno sodišče.

V prispevku o domnevni krivi izpovedbi na sodišču so bile po mnenju Jušića predstavljene neresnice in zlonamerne navedbe, ki jih ostro in odločno zavrača. »Kriva izpovedba je kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku in zavržno ravnanje, ki ga kot državljan in policist absolutno obsojam in ga nikoli nisem storil,« so ga navedli na GPU.

Očitke o Jušićevi domnevno krivi izpovedbi sta pred leti presojala tudi Okrajno sodišče v Ljubljani in Specializirano državno tožilstvo, ki sta iz vsestransko zbranih dokazov oba odločila, da iz njih niso izhajali dokazi o krivi izpovedbi, so navedli. Oba dokumenta je GPU priložila sporočilu.

»V zadnjem obdobju se pojavljajo medijski napadi name in diskreditacije tudi za nekatere druge 'stare' primere in enako kot v tem primeru gre za neupravičene in zlonamerne očitke o moji vpletenosti v nezakonita dejanja,« je še zapisal Jušić. Meni, da se s takimi nepreverjenimi, neutemeljenimi, zavajajočimi in zlonamernimi trditvami ne škodi zgolj njemu, temveč tudi institutu generalnega direktorja policije, kar je nedopustno.

»Vedno sem si prizadeval za zakonito opravljanje nalog in izvajanje pooblastil, spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine ter deloval tako, da ni prihajalo do kršitev pravic zaposlenih in drugih. To je moje vodilo, to so moja stališča in moj način dela,« je sporočilo sklenil Jušić.

»V. d. generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić ima vso mojo podporo,« se je za STA odzval notranji minister Boštjan Poklukar.