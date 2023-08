Kremelj: O smrti Jevgenija Prigožina se veliko špekulira, vse je popolna laž

Ruske oblasti so danes zavrnile govorice, da naj bi odredile umor vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki naj bi umrl v sredinem strmoglavljenju letala pri Moskvi. Špekulacije so označile za lažne in dodale, da te »na Zahodu prihajajo iz določenega zornega kota«.