»Operacija je zadala velik udarec eni največjih kriminalnih združb na svetovni ravni na področju distribucije kokaina,« sta navedli v skupni izjavi, ne da bi podali ime združbe.

Poleg droge, ki so jo sicer našli v zabojnikih z bananami, so odkrili tudi logotipe več kot 30 evropskih kriminalnih združb, ki bi kokain morale prevzeti. Paketi z drogo so imeli različne oznake, na nekaterih so bile natiskane svastike, na drugih napis Hitler, pa tudi Louis Vuitton, Tesla, iPhone, Chervrolet ...

40 zabojnikov na mesec

Združba, ki je tovor prevažala, pa je lahko po ocenah policije v Evropo pošiljala okoli 40 kontejnerjev na mesec in je pogosto uporabljala tudi špansko pristanišče v mestu Vigo. Kokain je prispel iz Ekvadorja. Imela je razvejano mrežo tihotapskih poti.

🚩Histórica operación antidroga en el Puerto de #Algeciras 🔵El mayor alijo de #cocaína intervenido nunca en España 🔵9,5 toneladas ocultas en cajas de bananas dentro de un contenedor marítimo procedente de #Ecuador#SomosTuPolicíapic.twitter.com/NrClE0Q0GZ — Policía Nacional (@policia) August 25, 2023

Ogromno zasegov tudi v drugih pristaniščih

Z visokim pritokom drog skozi pristanišča se v Evropi spopadata tudi Nizozemska in Belgija. Na Nizozemskem so v prvi polovici letošnjega leta skupno zasegli več kot 29 ton drog, kar je več kot v enakem obdobju lani, ko so jih zasegli okoli 22 ton. V belgijskem pristanišču Antwerpen pa je policija lani zasegla rekordnih 110 ton kokaina.