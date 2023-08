Požar v gorovju severozahodno od grške prestolnice je zahvaljujoč umirjanju vetra v veliki meri pod nadzorom, je poročala grška javna radiotelevizija ERT.

Stanje je kljub nekoliko izboljšanim vremenskim pogojem bistveno slabše v nacionalnem parku Dadia na severovzhodu Grčije. Kot je v četrtek sporočil Lenarčič, je tam zgorelo več kot 73.000 hektarjev površin, zaradi česar so požari pri Aleksandropolisu najhujši v zgodovini EU. »Še naprej moramo krepiti nacionalna in kolektivna prizadevanja za preprečevanje in pripravljenost v luči še hujših požarnih sezon,« je ob tem slovenski komisar zapisal na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Gasilci: Veliko požarov podtaknjenih

Po navedbah grških gasilcev je v 24 urah od srede do četrtka zvečer v državi izbruhnilo 69 novih požarov, večina pa jih je pod nadzorom. Po prepričanju tiskovnega predstavnika gasilcev, je veliko požarov bilo podtaknjenih, kar pa bo zelo težko dokazati.

Tiskovni predstavnik grške vlade je sicer sporočil, da so v zvezi s požari pridržali 149 ljudi, od katerih jih je 79 osumljenih podtikanja požarov, poročanje ERT povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na pogoriščih v parku Dadia so oblasti v ponedeljek in torek našle posmrtne ostanke 19 ljudi, vključno z dvema mladoletnikoma, za katere se predvideva, da so bili migranti. Policija je nato danes sporočila, da je tam našla še dve trupli. Za eno od teh sicer sumijo, da je bilo tam že pred prihodom ognjenih zubljev.