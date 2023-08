Japonski dresnik, ambrozija in kanadska zlata rozga so tri najbolj razširjene invazivne rastline v Sloveniji. Sicer jih je še bistveno več – obsežen seznam je sestavljen iz več kot petdesetih grmovnic, trav in dreves. V naše okolje so bile nehote vnesene kot okrasne rastline, semena nekaterih so prišla s pomorskim prometom ali pa so se širile vzdolž avtocest in železnic. Na degradiranih območjih nastajajo obsežna rastišča, ki zahtevajo dolgotrajno in drago odstranjevanje. Na domačem vrtu imamo več nadzora – poskrbimo, da se invazivke ne širijo tudi zaradi našega neznanja.

Prepoznavanje

Za učinkovito spopadanje z invazivnimi rastlinami jih moramo najprej prepoznati. Z značilnimi lastnostmi in videzom posameznih vrst se lahko seznanimo v literaturi, predvsem pa na spletu, kjer je na voljo obilica aktualnih informacij. Veliko jih je dostopnih tudi v slovenskem jeziku, saj imajo številne slovenske občine na svojih spletnih straneh na voljo informacije o prisotnih invazivkah in potrebnem ukrepanju. Če se je na vrtu pojavila nova rastlina ali pa ste jo zasadili sami, je prvi opozorilni znak njena hitra rast. Zelo hitra rast in razraščanje lahko nakazujeta na invazivno rastlino, katere odstranjevanje bo predstavljalo težave. Tako na primer japonski dresnik, zelo agresivna invazivna rastlina, zraste spomladi tudi petnajst centimetrov na dan.

Preprečevanje

Invazivne rastline lahko v okolico hiše prinesemo brez slabih namenov – z zanimivim in okusnim gomoljem topinamburja, kot privlačne cvetove zlate rozge, kot semena, ki smo jih kupili ali nabrali na potovanju. Vnos invazivnih rastlin na vrt preprečimo s poznavanjem omenjenih glavnih vrst, s spremljanjem novih rastlin, pa tudi z nekaj previdnosti pri zemeljskih delih. Premeščanje zemljine in dovažanje materiala za nasutje je namreč eden pogostejših načinov za širjenje invazivk. Pri dovažanju večje količine nove zemlje na vrt ali ob gradnji objektov ni slabo, če si zemljo pred dostavo ogledamo in se prepričamo, da ne gre za material z degradiranih območij, ki bi bil že preraščen z invazivnimi rastlinami. Naravnemu vnosu semen so najbolj izpostavljeni vrtovi v bližini cest in železnic. Predvsem ambrozija se širi tudi vzdolž regionalnih in lokalnih cest. Semena se širijo po zraku, z meteorno vodo ter ob košnji cestnega roba. Za učinkovito odstranjevanje invazivk je potrebno njihovo zgodnje odkrivanje, zato med vrtnarjenjem pregledamo tudi bolj umaknjene dele parcele, kjer je rastje manj nadzorovano in obstaja možnost za neopaženo širjenje teh vrst.

Odstranjevanje

Zahtevnost odstranjevanja je odvisna od rastline. Pri nekaterih invazivnih rastlinah zadostuje večkratna košnja, pri drugih pomaga šele natančno prekopavanje in odstranjevanje vseh rastlinskih delov. Kot najzahtevnejši za odstranjevanje slovi japonski dresnik, saj že prvo leto rasti razvije več metrov globok koreninski sistem. Če ga spomladi na neki površini opazimo prvič, imamo le kratko časovno okno za odstranjevanje posameznih rastlin in korenin. Lokacijo budno spremljamo in enkrat na teden odstranjujemo morebitne nove rastline. Odstranjevanje večjih rastišč je izjemno zahtevno, saj pomaga le popolno odstranjevanje globokih korenin. V praksi se največkrat kombinira mehansko odstranjevanje, zastiranje površin in v omejenem obsegu uporaba herbicidov, vendar pa tudi ti ukrepi ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Nekoliko lažje je odstraniti ambrozijo, ki se jo izpuli ali pokosi. Odstranjujemo jo pred cvetenjem, saj tako omejimo razmnoževanje, zeleni odrez pa lahko kompostiramo. Če ima invazivna rastlina že razvita semena, jo praviloma oddajamo v sežig ali posebne zabojnike za invazivne rastline.

Ozaveščenost narašča

Vestni vrtnarji dobro poznajo svoj vrt in hitro opazijo prisotnost neželenih rastlin. A v neposredni okolici svojega vrta imamo lahko tudi zapuščene parcele, gradbene jame, nepokošene robove cest in železniške tire. Ob odkritju rastišča invazivnih rastlin svetujemo, da o tem obvestite pristojno komunalno podjetje ali domačo občino. Obseg škode, ki jo prinaša nenadzorovana rast invazivk, je vse bolj jasna in občine se na opozorila običajno hitro odzovejo, tudi z večjimi projekti odstranjevanja teh rastlin. V primeru ambrozije je za lastnika parcele odstranjevanje celo zakonsko zavezujoče.