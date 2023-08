Po puljenju zoba je v mestu Mališevo na zahodu Kosova na dvorišču zasebne ordinacije v torek umrla pacientka, poročajo lokalni mediji. Zobozdravnik z zasebno prakso, ki je opravil poseg, je v priporu, njegovi sestri, ki mu je v ordinaciji pomagala kot medicinska sestra, pa so odredili hišni pripor. Vzrok smrti je uporaba neustreznih metod in zdravljenja, ki jih je zobozdravnik uporabil med posegom, so kasneje potrdili v bolnišnici.

Stomatolog je sicer osumljen dveh kaznivih dejanj, malomarnosti pri zdravljenju in nedovoljenega opravljanja zdravniške dejavnosti, njegova sestra pa nedovoljenega opravljanja zdravniške dejavnosti in ponarejanja dokumentov. Bratu naj bi v ordinaciji namreč pomagala kar brez strokovne izobrazbe, po poročanju portala N1 Sarajevo je po izobrazbi šivilja.

Pri preiskavi ordinacije so našli 18 spričeval in drugih ponarejenih listin s štampiljkami zdravstvenih šol in medicinske fakultete.