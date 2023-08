Devet dronov je bilo uničenih nad ozemljem Krima, je na Telegramu pojasnilo ministrstvo in dodalo, da so preostalih 33 »zatrli z elektronskim bojevanjem in so strmoglavili, ne da bi dosegli cilja«.

Tudi lokalne oblasti so poročale, da je bilo več dronov sestreljenih nad morjem v bližini Krima. »Službe za nujne primere niso poročale o škodi na civilni infrastrukturi, ki bi jo povzročili ti droni. Vse sile in službe so v stanju bojne pripravljenosti,« je na Telegramu zapisal guverner Sevastopola Mihail Razvožajev, ki ga je nastavila Moskva.

Za zdaj ni jasno, ali so droni, ki jih omenjajo lokalne oblasti, del tistih, o katerih je poročalo obrambno ministrstvo.

Krim je bil v zadnjem letu vojne že večkrat tarča ukrajinskih napadov. Vendar pa so ti v zadnjih mesecih vse pogostejši. Samo v zadnjih tednih naj bi rusko infrastrukturo na polotoku napadlo do 28 dronov.

Po navedbah ministrstva je ruska zračna obramba zaznala in uničila tudi ukrajinsko raketo nad ozemljem regije Kaluga, ki meji na moskovsko regijo. Zračni prostor nad moskovskima letališčema Vnukovo in Domodedovo je bil danes začasno zaprt, je sporočila ruska tiskovna agencija Tass, ki pa razloga za zaprtje ni navedla.

Regija Kaluga je bila sicer po navedbah ruskih oblasti v zadnjem času skoraj vsak dan tarča napadov z droni.

Ukrajina je v četrtek tudi poročala, da so njene sile izvedle posebno operacijo na Krimu. Pripadniki vojne obveščevalne službe naj bi se med desantom na zahodu polotoka spopadli z ruskimi vojaki, sodeč po posnetku pa so na ozemlju, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, izobesili tudi ukrajinsko zastavo.