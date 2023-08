Za enkrat ne gre za nič dramatičnega in gre za normalno poletno ohladitev, ki je v tem letnem času običajna. Meseci od avgusta do oktobra veljajo statistično za slabše borzne mesece. V zadnjih treh dneh je S&P 500 od dna nazaj pridobil dobra 2 odstotka in možno je celo, da se mini korekcija že končuje. Za konec korekcije bi lahko poskrbela letos najbolj vroča delnica Nvidia. V sredo zvečer je družba objavila težko pričakovane rezultate za drugo četrtletje in krepko presegla visoka pričakovanja. Navdušila je tudi napoved za naslednje četrtletje, ki je krepko presegla pričakovanja analitikov. Po trgovanju je delnica v sredo pridobila 10 odstotkov in to po tem ko je delnica letos porasla že za kar 222 odstotkov. Če se bo navdušenje ohranilo tudi v četrtkovem rednem trgovanje, bi rast delnice lahko pozitivno vplivala na rast borznih indeksov, kar bi lahko že nakazalo, da gre avgustovska ohladitev h koncu.

V zadnjih tednih so vlagatelje skrbele predvsem rastoče obrestne mere. V tem tednu je donosnost 10 letne ameriške državne obveznice dosegla najvišjo vrednost po letu 2007. Strah pred recesijo se je v zadnjih tednih precej znižal in vse bolj se povečuje možnost, da bodo obrestne mere na višjih nivojih vztrajale dalj časa. Višje obrestne mere vplivajo tudi na višje stroške zadolževanja držav. Bonitetna agencija Fitch je tako že znižala najvišjo bonitetno oceno ameriškega državnega dolga, agenciji Moody's in v tem tednu tudi S&P pa sta znižali bonitetne ocene številnih ameriških regionalnih bank. Vlagatelji spremljajo tudi slabše ekonomske podatke s Kitajske. Zadnji podatki kažejo na upadanje izvoza, proizvodne aktivnosti in cen nepremičnin. Država je nehala s prikazovanjem naraščajoče brezposelnosti med mladimi, ob težavah v nepremičninskem sektorju pa ji vse bolj grozi deflacija. Tukaj imajo tudi strukturne probleme, kot so upočasnjevanje urbanizacije in upadanje števila prebivalstva. V zadnjih dveh tednih se je ustavila rast cen nafte, ki je pridobivala od začetka julija. V tem času se je nafta brent zaradi skrbi glede zadostne ponudbe podražila iz 72 na 87 dolarjev za sod. Trenutno je s ceno cca. 82 dolarjev za sod, nafta še vedno precej dražja kot na začetku julija. Mesec avgust se je izkazal za slab mesec tudi za vrednost zlata, ki je zdrsnila celo pod mejo 1900 dolarjev za unčo, a je v zadnjih dneh okrevala v smeri 1920 dolarjev. V naslednjih dneh velja pozorno spremljati ali se bodo borzni indeksi ponovno usmerili navzgor ali se bo avgustovska korekcija razširila.