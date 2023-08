V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo ob morju 23, drugod od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34, v jugovzhodnih krajih do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem po nižinah Primorske, v mestih ter v južni ter jugovzhodni Sloveniji bo velika toplotna obremenitev.

Obeti: V nedeljo bo še sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka z zelo toplo zračno maso. Nad zahodno Evropo je vremenska fronta, ki se bo zaenkrat tam zadrževala.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo pretežno jasno, predvsem danes zvečer bo v Alpah kakšna nevihta.