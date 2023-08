Namesto podgane ustrelil sebe

Sevniški policisti so obravnavali 69-letnega moškega, ki se je z zračno pištolo ustrelil v roko, je bilo do tukaj čisto običajno poročilo s Policijske uprave Novo mesto. Do tukaj. Ker to še ni vse! Možakar ima namreč kokošnjak. In očitno je ugotovil, da v tem kokošnjaku pač ne pobere vseh jajc. In je za tatico osumil lokalno podgano. »Ha, ne boš ti meni jajčk kradla,« si je mislil in se nad podgano spravil, ja, z zračno pištolo. Ker to je očitno na Dolenjskem najbolj običajna poteza, ko se človek želi znebiti podgane. Karma je prasica, pravijo. Poleg tega pa možakar očitno ni najbolj vešč ravnanja z orožjem. Ker tudi mi nismo, podajamo dobeseden policijski opis, kaj se je zgodilo: »Pri polnjenju pištole sta bili obe roki v nepravilnem položaju ob nepravem času – ena dlan je bila na ustju cevi, prst druge roke pa na sprožilcu. Prišlo je do sprožitve. Izstrelek (diabolo - izstrelek zračne pištole kalibra 5.5 mm) mu je obtičal v dlani roke in so mu ga s posegom odstranili v sevniškem zdravstvenem domu, kjer so poškodbe opredelili kot lažje.« Pištolo so mu policisti zasegli, da preverijo ali zanjo potrebuje dovoljenje. No, mi bi mu jo v vsakem primeru. Ne dajat otrokom orožja!

Žičke, lučke in baterija

Se opravičujemo, ampak v naši redakciji vsakič, ko kdo omeni žičke, pomislimo na tisto znamenito, ki jo je ob okvari policijskega vodnega topa omenjal minister Marjan Šarec. Saj veste, kajne. Štarter je šel, ker je bila žička zacvikana ... Tudi žička iz tele naše zanimive zgodbice je bila verjetno zacvikana. Na kovček. Na njem so bile pa še lučke in baterija. In tak kovček so našli na parkirišču v Piranu ter takoj poklicali na pomoč bombne tehnike specialne enote policije. Ti so poskrbeli za varno odpiranje kovčka, njihovi kolegi pa so izsledili lastnika. Šlo je za nekega 43-letnega Kranjčana, ki je očitno pogledal preveč akcijskih filmov ... Čaka ga kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti.

Ne telefoniraj, ko piješ

46-letna voznica iz Sežane se je oni dan odpravila na vožnjo po avtocesti. Vozila po levem prometnem pasu iz smeri Postojne proti Kopru in pri odcepu za Novo Gorico zapeljala na desni prometni pas, kjer je bočno trčila v osebni avtomobil, ki ga je vozil 24-letni moški iz Ljubljane, nakar je voznica z vozilom najprej trčila še v odbojno ograjo, nato pa še v zaščitni meh na razcepu za Novo Gorico. Kaj je botrovalo tej šlamastiki, ste verjetno že ugotovili. Slabe tri promile alkohola! So pa s policije sporočili še, da je pijana gospa med vožnjo tudi telefonirala. Nauk zgodbe je torej: ne telefoniraj, ko piješ. Ah, vsekakor pa v tem primeru ne sedi za volan, držati ga tako ali tako ne boš mogel. Dokaz je dogodivščina omenjene 46-letne Sežančanke.

Ribiška

Kaj vse so pripravljene storiti mamice za svoje sončke. Nekega lepega popoldneva se je ribiški čuvaj iz Novega mesta odpravil na ogled terena pri izlivu bršljinskega potoka v Krko. Tam je zalotil mladoletnika, ki je lovil ribe brez dovolilnice. Početje se kakopak ribiškemu čuvaju ni zdelo ravno primerno in je verjetno to mladeniču tudi povedal. A se je hitro vmešala fantova mama. Ne, ni zgolj napadla ribiškega čuvaja z bogatim besednim zakladom kletvic, pač pa je uporabila tudi bolj primarno metodo: ribiškega čuvaja je – popljuvala. Pljuvanju, vlečenju in zmerjanju se je pridružila še neka 25-letnica. Policisti so popisali obe in bodo, tako so zatrdili, tudi ustrezno ukrepali. Kako je bilo tisti dan z ribami, ne vemo.

Pasja vročina

Ja, prejšnji teden vročina kar ni in ni hotela pojenjati. V pasji vročini pa je prav, da svoj prostor v časopisu dobijo še – psi. Ti, oziroma njihovi lastniki, so kar sami poskrbeli za nekaj dogodkov. V Tržiču so se spopadli trije psi, pri čemer je bil en pes poškodovan. Seveda ni bil nobeden na povodcu. V Kropi je pes nenadoma pritekel do občana in ga ugriznil v nogo. Na Jesenicah je pes tekel za voznikom skiroja in ga ugriznil za hlačnico. Voznik skiroja je zaradi tega padel in se lažje poškodoval. Na Dolenjskem pa je manjši pes ugriznil poštarja. Vanj se je zakadil, ko je ta ravno odlagal pisma v poštni nabiralnik. Ko ga je želel odgnati, ga je ugriznil v prst. In še opis storilca: manjši pes, črno sive barve, krajših dlak. Saj zdaj ne bo več tako pasje vroče, kajne?