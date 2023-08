Z današnjimi tekmami v skupinah A, D, E in H se bo v Aziji začelo 19. košarkarsko svetovno prvenstvo, ki ga bodo prvič gostile tri države. Poleg Japonske oziroma otoka Okinava, kjer bo nastopala Slovenija, še glavno mesto Indonezije Džakarta ter Filipini oziroma Manila, kjer bodo tudi zaključni boji od četrtfinala dalje. Četrtič v zgodovini bo del košarkarskega svetovnega prvenstva tudi Slovenija, ki ima v svojih vrstah glavnega zvezdnika turnirja Luko Dončića. Naslov svetovnega prvaka brani Španija, ki je leta 2019 na Kitajskem v finalu ugnala Argentino.

Največja imena pri ZDA na klopi

Slovenija je prvič na svetovnem prvenstvu nastopila na Japonskem leta 2006, kjer je z izkupičkom treh zmag in treh porazov izpadla v osmini finala proti Turčiji in zasedla 12. mesto. Selektor Aleš Pipan je tedaj računal na Marka Milića, Radoslava Nesterovića, Jako Lakoviča, Bena Udriha, Boštjana Nachbarja, Sanija Bečirovića, Primoža Brezca, Uroša Slokarja, Gorana Juraka, Saša Ožbolta, Željka Zagorca in Gorana Dragića. Štiri leta pozneje v Carigradu v Turčiji je v predtekmovanju izgubila le eno tekmo, v osmini finala je premagala Avstralijo, nato klecnila proti gostiteljem, v razigravanju od 5. do 8. mesta pa še proti Španiji in Rusiji ter zasedla končno osmo mesto. Izbrano vrsto je vodil Memi Bečirović, ki je med dvanajsterico uvrstil Uroša Slokarja, Jako Lakoviča, Hasana Rizvića, Sanija Bečirovića, Jako Klobučarja, Sama Udriha, Boštjana Nachbarja, Gorana Dragića, Gorana Jagodnika, Miho Zupana, Gašperja Vidmarja in Primoža Brezca. Zadnjič je Slovenija na svetovnem prvenstvu nastopila v Španiji leta 2014 in bila sedma. V predtekmovanju je izgubila enkrat, v osmini finala je premagala Dominikansko republiko, v četrtfinalu pa je morala priznati premoč kasnejšim zmagovalcem Američanom. Selektor Jure Zdovc je v reprezentanco uvrstil Jureta Balažića, Uroša Slokarja, Alekseja Nikolića, Klemna Prepeliča, Eda Murića, Jako Blažiča, Miho Zupana, Gorana Dragića, Zorana Dragića, Domna Lorbka, Jako Klobučarja in Alena Omića.

Slovenija v najožji krog favoritov ne sodi, čeprav ima v svojih vrstah genialnega Luko Dončića. Na stavnicah najvišje kotirajo ZDA, ki v moštvu nimajo največjih zvezdnikov iz lige NBA, a vseeno izredno kakovostne posameznike, ki so željni dokazovanja. Na dozdajšnjih pripravljalnih obračunih se je pokazalo, da bo prvo ime Američanov Anthony Edwards, ki ga je Minnesota na naboru leta 2020 izbrala kot prvega. Še najbolj zveneča imena ima reprezentanca ZDA na klopi. Selektor je trener Golden Stata Steve Kerr, njegova pomočnika pa Erik Spoelstra iz Miamija in Tyronn Lue iz LA Clippers. »Izredno spoštujemo vsa moštva na svetovnem prvenstvu. Za nas je težko, ker imamo povsem novo moštvo, na voljo pa nismo imeli veliko časa za pripravo. Skrbijo me izgubljene žoge in skoki. Nasprotniki nas lahko premagajo, če nas prisilijo v veliko izgubljenih žog in imajo posledično več napadov od nas ter če hkrati ne zapiramo dobro prostora v raketi. Moji igralci to vedo, nasprotniki pa tudi, saj so si zagotovo dobro ogledali naše pripravljalne tekme,« je ocenil Steve Kerr. Visoko kotirajo tudi Kanada, ki jo vodi Španec Jordi Fernandez, Francija, Avstralija in Nemčija, ki sta potencialni nasprotnici Slovenije v drugem delu, Srbija, Španija in Grčija.

Manjkala bo kopica zvezdnikov

Omenili smo že, da bo prvo ime svetovnega prvenstva Luka Dončić, ki ga je Fiba izbrala tudi za obraz kampanje Nič drugega ni pomembno, s katero so promovirali tekmovanje v Aziji. Ob njem pa bo od danes do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in Indoneziji igrala še kopica drugih zvezdnikov. Omenili smo že Anthonyja Edwardsa, izpostavljamo pa še Jarena Jacksona Jr (Memphis), Brandona Ingrama (oba ZDA, New Orleans), Shaia Gilgeousa - Alexandra (Oklahoma City), RJ Barretta (oba Kanada, New York), Laurija Markkanena (Finska, Utah), Rudyja Goberta (Francija, Minnesota), Karla-Anthonyja Townsa (Dominikanska republika, Minnesota), Bogdana Bogdanovića (Srbija, Atlanta), Franza Wagnerja (Orlando), Dennisa Schröderja (oba Nemčija, Toronto), Josha Giddeyja (Oklahoma City), Pattyja Millsa (oba Avstralija, Atlanta), Jonasa Valančiunasa (Litva, New Orleans), Nikolo Vučevića (Črna gora, Chicago), Jordana Clarksona (Filipini, Utah), Walterja Tavaresa (Zelenortski otoki, Real Madrid), Simoneja Fontecchia (Italija, Utah), Juancha Hernangomeza (Panathinaikos), Willyja Hernangomeza (oba Španija, Barcelona) ...

Bi pa lahko bilo svetovno prvenstvo še precej bolj zvezdniško, saj bo zaradi takšnih in drugačnih razlogov manjkala kopica izjemnih posameznikov. Med njimi so številni Američani iz lige NBA, Nikola Jokić (Denver), Vasilije Micić (oba Srbija, Oklahoma City), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Kostas Sloukas (Panathinaikos), Nick Calathes (vsi Grčija, Fenerbahče), Domantas Sabonis (Litva, Sacramento), Ben Simmons (Avstralija, Brooklyn), Kristaps Porzingis (Latvija, Boston), Jamal Murray (Kanada, Denver), Ricky Rubio (Španija, Cleveland), Jose Alvarado (Portoriko, New Orleans), Rui Hachimura (Japonska, LA Lakers), Victor Wembanyama (Francija, San Antonio), Maxi Kleber (Nemčija, Dallas), Lorenzo Brown (Španija, Maccabi), Danilo Gallinari (Italija, Washington), Jock Landale (Avstralija, Houston) ...

*** 5 naslovov svetovnih prvakov, doslej največ, je osvojila reprezentanca ZDA. Po trikrat sta bili svetovni prvakinji Jugoslavija in Sovjetska zveza, po dvakrat ZR Jugoslavija, Španija in Brazilija ter enkrat Argentina. 4 reprezentance bodo na svetovnih prvenstvih nastopile prvič. To so Latvija, Gruzija, Zelenortski otoki in Južni Sudan.

Danes na SP Prvi krog, skupina A, ob 10. uri: Angola – Italija, ob 14. uri: Dominikanska republika – Filipini Skupina D, ob 10.45: Mehika – Črna gora, ob 14.30: Egipt – Litva Skupina E, ob 10.30: Avstralija – Nemčija, ob 14.10: Japonska – Finska Skupina H, ob 11.15: Latvija – Libanon, ob 15.30: Kanada – Francija