S 1. januarjem prihodnje leto skupina Brics ne bo več štela samo pet članic. Braziliji, Rusiji, Indiji, Kitajski in Južni Afriki se bo na dane izrečeno povabilo pridružilo še šest držav. To so Argentina, Egipt, Savdska Arabija, Iran, Združeni arabski emirati in Etiopija. Članice bodo torej postale gospodarsko in geografsko pisane države. Kar tri so z Bližnjega vzhoda, dve iz Afrike in ena iz Latinske Amerike. Zaradi različnih stališč pred vrhom sicer ni bilo jasno, ali se bo peterica uspela dogovoriti o širitvi in soglasno izbrati katero od 23 držav, ki so uradno vložile prošnjo za članstvo.

Povabilo je sedaj izdano gospodarsko močni Savdski Arabiji, ki poskuša normalizirati odnose z Iranom in je pripravljena skleniti mir v Jemnu ter vodi tiho diplomacijo za normalizacijo odnosov z Izraelom. Brics se bo razširil tudi na Združene arabske emirate, ki so vpleteni v več konfliktov na Bližnjem vzhodu. Tretji novi član iz te regije naj bi postal Iran, ki je še vedno v sporu z mednarodno skupnostjo glede svojega jedrskega programa in nudi podporo različnim militantnim skupinam na Bližnjem vzhodu, doma pa ima težave tudi zaradi zatiranja pravic žensk.

Bo članstvo rešitev za Argentino?

Član bo postal tudi afriško-bližnjevzhodni Egipt, kjer se desetletje po zatrtju dosežkov arabske pomladi nadaljuje vladavina generalov in predsednika Abdela Fataha Al Sisija. Etiopija pa po dveletni državljanski vojni še vedno celi rane, medtem ko napetosti na območjih Tigraja in Amhare še vedno nevarno brbotajo.

Edina latinskoameriška država, ki je povabljena v Brics, je Argentina. Za njeno članstvo se je zelo zavzemal brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. Analitiki ocenjujejo, da bi ji članstvo v skupini Brics lahko pomagalo reševati globoke gospodarske težave – brezposelnost je 40-odstotna, država pa se je v preteklih letih zadolžila za 44 milijard dolarjev pri Mednarodnem denarnem skladu.

Stran od dolarja

Širitev Bricsa sta si zaradi večanja vpliva skupine najbolj želeli Kitajska in Rusija. Slednja bo prihodnje leto gostila prvi vrh razširjene skupine. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da se skupini pridružujejo države z velikim vplivom in pomembno odgovornostjo za svetovni mir in razvoj. Po njegovem mnenju širitev izpolnjuje pričakovanja mednarodne skupnosti in služi skupnim interesom rastočih trgov ter držav v razvoju.

Peterica pa je na vrhu v Johannesburgu tudi pooblastila svoje centralne banke, naj začnejo priprave na uporabo lokalnih valut za medsebojno trgovanje, da bi nadomestile prevladujoč dolar, saj v tej valuti v njihovi medsebojni trgovini poteka 85 odstotkov vse trgovinske menjave. Odločitev je skladna s cilji skupine, da ustvari drugačno težišče v mednarodnih odnosih, tudi v finančnem pogledu.