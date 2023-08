Še eno svetovno prvenstvo, še eno veliko razočaranje Angležev, katerih večina (moških) je resno obsedena z (moškim) nogometom. Slavospevi levinjam, kot rečejo članicam ženske reprezentance, ki so na pravkar minulem svetovnem prvenstvu – kot pred tem na lanskem evropskem prvenstvu, na katerem so prvič zmagale (moški niso še nikoli!) – naredile ogromno za popularizacijo ženskega nogometa, in pa praznična dobrodošlica ob vrnitvi ne morejo zares zasenčiti neupravičenega razočaranja. To je toliko večje, ker so mediji kljub veliki sreči, ki je res bojevitim levinjam pomagala pri prvi uvrstitvi v finale, ustvarili vtis, da bodo v finalu imele veliko lažje delo kot v polfinalu, v katerem so porazile favorizirane Avstralke, Matilde, kot rečejo avstralski ženski reprezentanci. Mediji so ustvarili vtis, da bo Anglija spet svetovna prvakinja, prvič po letu 1966, ko je moška reprezentanca doma edinkrat osvojila naslov svetovnih prvakov. Napoved je bila enoglasna: dekleta bodo poskrbela za to, za kar fantje niso že 57 let. Ko gre za tako imenovano obvladovanje pričakovanj v nogometu, so otoški mediji vedno preveč patriotsko navijaški. Španke naj bi bile (v teoriji) slabše od njih, pa so bile (v praksi) v finalu precej boljše.

Premier Sunak je finale gledal v pubu

Na vlak priljubljenosti levinj so se vkrcali številni, od vodilnih politikov do kraljeve družine. Pa nikogar od njih ni bilo na stadionu. Konservativni premier Rishi Sunak, ki se je med prvenstvom večkrat nastavil zvezdniškemu prahu levinj in jih hvalil, ni odletel na finale v Avstralijo, čeprav leti na vsako politično pasjo procesijo doma in po svetu, za kar je že požel veliko kritik. Pohvalil se je, da je kot večina Angležev tekmo gledal v pubu. Seveda so ga tudi posneli med strastnim navijanjem. Po porazu je poudarjal, »da smo vsi neverjetno ponosni nanje«, in naredil veliko neumnost, saj je napisal, da levinje niso naredile »absolutno ničesar«, hotel pa je reči, da so »naredile absolutno vse«. Številni se norčujejo iz njega. Drugi se norčujejo iz vodje opozicijskih laburistov Keira Starmerja, ker jih je tako nerodno hvalil, da je izzvenelo, kot da levinje predlaga za dame, žensko različico viteškega naslova sir, ki ga ima sam. Eden od televizijskih povezovalcev, znan po desničarski hudobiji, je ocenil, da je šlo samo za nogometno tekmo, v kateri so bile poražene. Gre za veliko več. Za ženski nogomet so levinje v kratkem času, od lanske osvojitve naslova evropskih prvakinj do osvojitve srebrnega odličja na minulem svetovnem prvenstvu, naredile neprimerljivo več kot vsi politiki in funkcionarji angleškega nogometnega združenja. Finale si je samo na BBC ogledalo več kot 12 milijonov Otočanov, še trije milijoni pa na BBC-jevi spletni strani.

Kralj je bil med tekmo pri maši

Kdo je veliko bolj opazno kot premier Sunak manjkal v VIP-loži na tribunah finala, v kateri sta bili španska kraljica Letizia in njena hči Sofia, ki sta se praznovanju Špank pridružili tudi na igrišču? Predsednik angleškega nogometnega združenja. To je prestolonaslednik, valižanski princ William. Pred tekmo se je v precej osladnem videu pojavil s hčerjo, princeso Charlotte, ki je imela v rokah nogometno žogo, in rekel: »Levinje, jutri vam želim ogromno sreče. Žal nam je, da ne moremo biti tam osebno, vendar smo zelo ponosni na vse, kar ste dosegle. Navdihnile ste milijone tukaj in po svetu.« Simpatična Charlotte je dodala: »Srečno, levinje!« Zakaj William ni potoval na finale v Avstralijo? Delno menda zato, da z letenjem ne bi pretiraval s svojim ogljičnim odtisom, saj kmalu s Kate letita še na obisk v ZDA, delno pa zaradi družinske diplomacije. Njegov oče kot kralj še ni obiskal Avstralije, ki ji vsaj na papirju še vedno kraljuje. Glavna pa je bila najbrž ravno nečimrnost Karla III. William, novopečeni prestolonaslednik, ni mogel prvič priti v Avstralijo prej kot oče, novopečeni kralj! Nekdanja angleška vratarka Pauline Cope je zadela žebljico na glavico, ko je dejala: »Bodimo iskreni, če bi bila Anglija v finalu moškega svetovnega prvenstva, bi bili vsi tam.« Pa še res je; poleg Sunaka in princa Williama bi bil verjetno zraven tudi Karel III., ki je levinjam sicer zaželel, naj v finalu zarjovejo. Njegov predstavnik je sporočil, da bosta s kraljico Camillo spremljala finale doma. Nista ga. Ob začetku tekme sta prišla v cerkev k nedeljski maši. Če sta zelo pohitela od maše, sta morda ujela zadnjih nekaj minut tekme.