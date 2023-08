V naslednjih treh dneh tamkajšnji kulturni center v Semiču in okolici pripravlja vrsto nastopov glasbenikov in delavnic, kulinaričnih dogodkov ter drugih aktivnosti. Festival se je začel dane zvečer s fotografsko razstavo Janija Pavlina z naslovom 1920 Belokranjski pražnji folklorni kostumi iz začetka 20. stoletja Folklorne skupine Dragatuš.

Današnji dan bo v znamenju glasbe in kulinarike. Zvečer bosta na Matičkovem vrtu v središču Semiča nastopila Nuška Drašček in Mitja Ferenc, obiskovalci pa bodo lahko brbončice razvajali na ulici vina, piva, koktajlov in vrhunske kulinarike.

V soboto v mestnem središču pripravljajo različne delavnice, predavanja, blagoslov motorjev, glasbene nastope, otroško animacijo in prikaz kulturne dediščine z nastopajočimi domačimi in tujimi folklornimi skupinami. Večerno dogajanje bo popestrila skupina Čuki.

Festival bodo zaključili v nedeljo z 22. belokranjsko razstavo konj na Blatniku pri Semiču.