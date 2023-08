Vinarium prinaša koncerte, mednarodno znanstveno konferenco o prvi tiskani knjigi v madžarščini na slovenskem ozemlju ter kulinarično in športno dogajanje, za najbolj obiskana dogodka pa veljata Bogračfest in Lendavska trgatev. Festival bodo odprli zvečer s klasično glasbo in Koncertom pod zvezdami, ki je potekal na obnovljenem obzidju lendavskega gradu.

Knjige iz Budimpešte

V petek bo čas za večerni jazzovski koncert, podnevi pa bo v Lendavi mednarodna znanstvena konferenca, posvečena 450-letnici prve tiskane knjige na slovenskem ozemlju, ki je bila napisana v madžarskem jeziku. Iz Narodne knjižnice Szechenyi v Budimpešti bodo pripeljali knjige, ki veljajo za najstarejše tiskane knjige na ozemlju današnje Slovenije in so napisane v madžarščini.

Za soboto organizatorji napovedujejo bogato celodnevno dogajanje v središču mesta, saj pripravljajo tradicionalni Bogračfest, festival ulične kulinarike, na katerem diši predvsem po bograču, manjkale pa ne bodo niti druge dobrote. Za nedeljo po nekaj letih premora spet pripravljajo tekmovanje v teku, in sicer na stolp Vinarium, do katerega morajo tekači preteči 240 stopnic.

Etno večeri

Isti večer se začenjajo tudi etno večeri – romski, slovenski, madžarski, hrvaški ter srbsko-novosadski –, ki se bodo vrstili pet dni, do zadnjega dne v avgustu. V petek, 1. septembra, se bo festival Vinarium iztekel z večerom lendavskih vin v mestni hiši, v soboto pa zaključil z etnološko prireditvijo Lendavska trgatev. Organizatorica občina Lendava dodaja, da bodo isti dan, ob zaključku festivala, v Lendavskih goricah praznovali osmo obletnico razglednega stolpa Vinarium.