Obiskovalci bodo spoznali, kako so nekoč živeli koliščarji. Tema letošnjega Koliščarskega dne je koliščarski dom. »Za vas smo pripravili zanimive delavnice, v katerih bodo uživali otroci in odrasli. Delavnice smo razdelili v tri sklope: arheološke, naravoslovne in ustvarjalne delavnice. Izdelovali boste koliščarsko posodo, sekirice, kladivo, pletli košare, izkopavali arheološke najdbe, spoznavali rastlinski in živalski svet iz časa koliščarjev, si spekli podpepelnjak, spoznavali lan in njegove značilnosti, se preizkusili v tkanju, streljali z lokom, jahali in tekmovali v igri lov na belega bobra,« so zapisali organizatorji.

Za otroke do četrtega leta vstopnine ni, starejši otroci in upokojenci bodo zanjo odšteli sedem evrov, odrasli pa devet. Na voljo bo tudi družinska vstopnica, ki stane 24 evrov. Z vstopnico si obiskovalci zagotovijo prost vstop na vse delavnice, vse, kar bodo naredili, izdelali ali dobili, pa bodo lahko odnesli s seboj domov. V ceno je vštet tudi bogat program na glavnem odru s predavanjem, predstavo in iskanjem zaklada, obiskovalci pa bodo lahko preizkusili tudi koliščarski tuš. Tuš bo na voljo med 12.30 in 13.30, obiskovalcem pa priporočajo, da s seboj prinesejo kopalke ali rezervna oblačila.

Kako do lokacije?

Prizorišče bo dostopno za pešce in kolesarje, ki jim bo na voljo tudi raziskovalno kolesarjenje po naravnem rezervatu Draga. Obiskovalci lahko pridejo tudi z avtom ali mestnim avtobusom številka 19l do Iga, od tam pa z brezplačnim avtobusom nadaljujejo po poti do parkirišča v Dragi. Avtobus bo z avtobusne postaje Ig odpeljal ob 10. uri, 10.30 in 11. uri. Povratek bo ob 16. uri, 16.30 in zadnji ob 17. uri.