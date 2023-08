Potem ko je minula ujma povzročila ogromno škode tudi na cestah, je upravljalcu cest, podjetju Gorenjska gradbena družba, uspelo zagotoviti prevoznost ceste med Stahovico in Kamniško Bistrico. Ta je urejena že do te mere, da bo od sobote ponovno odprta za ves promet, ravno tako bo zagotovljena redna avtobusna povezava. Cesta bo urejena z dodatno prometno signalizacijo, do državne ceste Stahovica–Kamniška Bistrica pa je za zdaj dostop mogoč zgolj po lokalni cesti Kamnik–Mekinje–Godič–Stahovica. Na območjih, ki jih je prizadela ujma s poplavami, se še vedno izvajajo številna gradbena dela, zato bodite pri vožnji posebno previdni. Od sobote dalje bo tudi za vozila, ki jim je dovoljen dostop na cesti Stahovica–Črnivec, ves dan veljala popolna zapora ceste zaradi urejanja plazu in prepustov na območju Črne pri Kamniku.

Dobrodelni s prodajo vozovnic

V družbi Velika planina, ki je prav tako utrpela veliko gospodarsko škodo zaradi posledic poplav, so se odločili, da bo konec tedna dobrodelno obarvan, saj bodo od vsake prodane vozovnice namenili en evro prizadetim v poplavah. Tako bo z nakupom vozovnice na blagajni nihalke v soboto in nedeljo skupaj z družbo Velika planina vsakdo prispeval svoj delček v dobrodelne namene.

Od sobote dalje bosta odprti tudi okrepčevalnica Skodla in gostilna Zeleni rob, kjer vas čakajo domače planinske dobrote. Vsak dan med 10. in 15. uro bo odprt Preskarjev muzej v pastirskem naselju. Med sprehodom od postaje pri Zelenem robu proti planinskemu naselju vas na planinsko okrepčilo vabi tudi Sladki kot na Veliki planini. Veseli pa vas bodo tudi pastirji v planšarskem naselju, kjer se boste ob pomirjujočem zvoku kravjih zvoncev lahko okrepčali s čisto pravo pastirsko malico – kosom sira, domačim kruhom, kislim mlekom in zabeljenimi ajdovimi žganci. Odprt je tudi Domžalski dom, kjer vas pričakuje prijazni oskrbnik s svojo ekipo.

Prav tako bosta obe koči v Kamniško-Savinjskih Alpah – Kamniška koča na Kamniškem sedlu in Cojzova koča na Kokrškem sedlu – planince v svoje zavetje znova sprejemali od 2. septembra dalje.

V vročih dneh je umik v svežino doline Kamniške Bistrice blagodejen. Po sprehodih v objemu bistriških gozdov in svežini izvira reke Kamniške Bistrice se lahko okrepčate s hrano in osvežite z osvežilnimi napitki tudi v Sladkem kotu pri Domu v Kamniški Bistrici. Vabljeni tudi v avtokamp Kraljev hrib, kjer v svojem čudovitem naravnem okolju ponujajo izvrstno hrano in pijačo. Gostje bodo lahko znova prespali pri namestitvenikih v Kamniški Bistrici. Znova vabita tudi čarobna Lepa lopa in Hiša Berdnik.