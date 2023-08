Sedem Francozov in Švicar, stari od 18 do 26 let, naj bi prejšnji ponedeljek okoli pete ure zjutraj skupinsko posilili osemnajstletno Britanko. Osumljenci in dekle so se le nekaj ur prej spoznali na zabavi, ona pa jih je nato pospremila v hotel, poroča lokalni Diario de Mallorca. Napad, ki ga je osmerica celo posnela, naj bi se zgodil v hotelski sobi v Magalufu, najbolj priljubljenem »žurerskem« mestu na Majorki. Najstnici je uspelo iz sobe pobegniti, na tleh v preddverju jo je vso solzno našel varnostnik. »Ravno sem prišel na jutranjo izmeno. Našel sem jo tam, bila je vsa iz sebe. Bilo je grozno,« je varnostnik anonimno povedal za britanski tabloid The Sun. Poklical je policijo, dekle so peljali k zdravniku. Najstnica je policiji opisala domnevne storilce, šesterico so kmalu našli in prijeli. Sodnik je zanje odredil pripor. Še dva so na osnovi evropskega naloga za prijetje teden dni zatem aretirali v Franciji. Enega so ujeli na letališču, ko je skušal pobegniti v Turčijo. Obema grozi izročitev Španiji.

Osemnajstletnica se je v ponedeljek, 14. avgusta, zgodaj zjutraj zbudila v tuji hotelski sobi. Okoli nje je bilo več moških, vsi so v rokah držali telefon in jo snemali. Ni jih poznala. Nekako se ji je uspelo prebiti iz sobe, a brez telefona, ki so ji ga med posilstvom ukradli. Policija je kasneje poklicala na njen telefon. Oglasil se je neki Francoz, ki ga je policiji skupaj s še dvema prijateljema uspelo zvabiti na recepcijo. Žrtev je tam vse tri prepoznala kot mladeniče, ki so jo le nekaj ur prej spolno napadli. Policija jih je aretirala, nekaj ur kasneje pa še dva Francoza in Švicarja. Vsi so bivali v istem hotelu, niso pa se – vsaj ne vsi – poznali med seboj. Našli so jih na osnovi opisa žrtve in kamer, ki so jih nastavili na vhodih v stavbo.

Ponižali so jo

Preiskovalni sodnik je preučil posnetke, bilo naj bi celo dvajset različnih, ter odločil, da spolni odnosi niso bili sporazumni, kot so trdili osumljenci. Njihova dejanja je opisal ponižujoča za žrtev, med posilstvom pa da so neizmerno uživali in se zabavali. Med seboj so se celo spodbujali. »Osumljenci so vedeli, da je žrtev konkretno opita, kar so izrabili. Prepričali so jo, da gre z njimi v hotel, kjer so jo obkolili in jo napadli, pa čeprav je bilo več kot očitno, da se dekle ne zaveda sveta okoli sebe,« so o podrobnostih poročali v nedeljski izdaji lokalnega časopisa Ultima Hora. Dekle je bilo po napadu v modricah, na desni roki so bile sledi, ki so nakazovale, da jo je nekdo trdno držal, na zgornjem delu prsi je imela več manjših rezov, kaže poročilo zdravnika. Britanska najstnica se je s prijateljico že vrnila v domovino. »Počuti se tako, kot bi se kdor koli v njeni koži,« je za britanski The Sun dejal neimenovani vir iz španske civilne garde.

Letovišče Magaluf na Majorki je ena najbolj priljubljenih zabavljaških destinacij v Evropi, zaradi veliko pijane mladine pa je pristala na slabem glasu. Zadnje mesece je policija prejela tudi več prijav spolnih napadov. Le nekaj dni pred skupinskim posilstvom naj bi domačin, taksist, na zadnjih sedežih svojega avta spolno napadel 17-letnega Britanca, sredi julija pa naj bi Irca posilila britansko turistko. Kakšnih 30 kilometrov stran, v kraju Playa de Palma, je policija pred nekaj več kot mesecem dni zaradi posilstva 19-letne Nemke aretirala skupino šestih njenih sodržavljanov, pet jih je pristalo v priporu. Policija je sicer prejela tudi več prijav o spolnih napadih britanskih državljanov na območju, med drugim je med osumljenci moški, ki je spolno napadel prijateljico svojega sina.