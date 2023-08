Zmagali bomo, 3.

Več kot očitno premier Robert Golob bere Dnevnik. Še posebej je prebral moj in prispevek Ivana Lorenčiča z gornjim naslovom, kjer sva bila kritična do izvrtanih bančnih lukenj in njihovih sanacij, ki so bile dejansko vreča brez dna v obdobju 2011–13. Takoj je ukazal bankam, da v roku 48 ur predložijo rešitve za oblike pomoči (predlagam nepovratno obliko) ljudem, ki so bili prizadeti v poplavah.